Nationalratswahl 2017 in Kärnten: Die Ergebnisse im Detail & Reaktionen

15.10.2017, 17:32 Uhr

Kärnten wählt. Details aus den Kärntner Bezirken.

KÄRNTEN. Chefredakteur Gerd Leitner ist in den Parteizentralen unterwegs. Bei der SPÖ herrscht natürlich keine Freudenstimmung. SPÖ-Spitzenkandidat: „Ich will das Ergebnis nicht schönreden. Man muss das auch selbstkritisch betrachten: Der Wahlkampf war alles andere als frei von Pannen. Mit den persönlichen Kontakten konnte man in Kärnten wohl den Großspendern von Plakaten nicht ausreichend entgegenhalten.“Landeshautpmann, auch im Hinblick auf die kommende Landtagswahl: „Bitterer Tag für die Sozialdemokratie. Es ist eine Bundeswahl, bei der Landtagswahl im März werden die Karten neu gemischt. Egal wie es im Bund weitergeht: Ich bin dafür, dass Christian Kern Parteivorsitzender bleibt. Er hat es geschafft, Österreich in die Erfolgsspur zu bringen - alle relevanten Studien und Wirtschaftsdaten belegen das."

ÖVP "bekommt Kraft"

FPÖ sieht "starkes Zeichen aus Kärnten"

Spittal ebenfalls FPÖ-Hochburg

St. Veit blau eingefärbt

Völkermarkt bleibt knapp rot



Feldkirchen: FPÖ an der Spitze

Hermagor ist Schwarz



Ihr Browser kann leider die Ergebnisse der Nationalratswahl 2017 nicht anzeigen!

Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Link aufrufen: https://wahl.meinbezirk.at/nr2017/20000.html

Mehr zur NR-Wahl 2017 auf meinbezirk.at:

ÖVP-Landesgeschäftsführerfreut sich ehrlich: „10,5 Prozent Zuwachs in Kärnten aus derzeitiger Sicht gibt Kraft für die nächste Wahl. Die Leute haben Veränderung gewählt. Platz 3 in Kärnten für uns ist Tradition und wird wohl auch so bleiben.“„Ein wunderschönes Gefühl, den Einser bundesweit vorne zu sehen“, so LAbg.(Wirtschaftsbund-Direktor). „Jetzt müssen wir die Stärke nutzen, um tatsächlich eine positive Veränderung der Rahmenbedingungen herbeizuführen.“ Wirtschaftskammer-Vizepräseidentin und ÖVP-Kandidatinist zufrieden, aber besser könnte es immer sein. „Weil es ist wirklich Zeit für Veränderung. Ich bin zuversichtlich, dass wir es nun anpacken können. Ich entspanne mich erst, wenn es Donnerstag die endgültigen Daten gibt.“FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer will noch nicht zu früh jubeln und wartet auf das Endergebnis. „Aber in Kärnten anscheinend Nummer 1 zu sein, ist wirklich schön.“ Klagenfurts Parteichef Wolfgang Germ sieht im Ergebnis eine gute Ausgangsposition für die Landtagswahl im März. Auch für Vize-Bgm. (Klagenfurt) Christian Scheider ist das vorläufige Endergebnis ein starkes Zeichen aus Kärnten.35,60 Prozent für die FPÖ im- damit baute die Partei ihr Ergebnis von 2013 um 16,14 Prozentpunkte aus. Platz 2 geht an die ÖVP mit 28,32 Prozent (+ 11,12). Die SPÖ verliert somit den ersten platz von 2013 und landet auf dem dritten mit 26,83 Prozent (- 2,09). Pilz auch hier vor den Grünen. Nur 1,58 Prozent haben sich für Grün entschieden, 2,51 für Pilz. Neos verlieren in Spittal ebenso: 4,91 Prozent von 2013 sind nicht mehr zu schaffen. Sie liegen derzeit bei 3,75 Prozent. Auch in der Bezirkshauptstadt ist die FPÖ an der Spitze.Wie Feldkirchen regiert auch implötzlich die Farbe Blau! 37,78 Prozent lautet das vorläufige Ergebnis für die FPÖ - das sind 18,79 Prozentpunkte mehr. Ein Plus können auch ÖVP (25,72 Prozent, + 9,38) und Neos (3,41 %, + 0,87) vorweisen. Die Grünen sind auch in St. Veit quasi nicht mehr existent - mit 1,37 Prozent, die Liste Pilz liegt auch hier darüber - bei 2,56 Prozent. Die SPÖ verliert stark und kommt auf 27,76 Prozent (2013 waren es 31,61 Prozent).Imverliert die SPÖ zwar ebenfalls (-4,57), bleibt allerdings auf dem ersten Platz - derzeit. Die Roten kommen auf 31,84 Prozent der Stimmen, gefolgt von der FPÖ (30,91 %), die ihr Ergebnis um enorme 15,57 Prozentpunkte ausbaut. Auf Platz 3 rangiert die ÖVP mit 26,86 Prozent (+ 10,09). Auch hier landen die Grünen (2,20 Prozent) hinter Pilz (2,86 Prozent). Neos bauen das Ergebnis von 2013 aus: 3,73 Prozent (2013: 2,57 Prozent).Die FPÖ baut imihr Ergebnis von 2013 (21,10 %) um unglaubliche 17,44 Prozentpunkte aus und kommt auf 38,54 Prozent. Dahinter landet die ÖVP mit 26,74 Prozent (+ 12,08). Auch hier verlieren SPÖ und Grüne: Die Roten landen auf 25,10 Prozent (-4,27) und die Grünen auf 1,39 Prozent (- 8,68). Neos kommen auf 3,76 Prozent, Pilz auf 3,10 Prozent - er überholt die Grünen.FPÖ-Hochburg ist St. Urban mit 50,94 Prozent!Die ersten vorläufig vollständigen Bezirks-Ergebnisse sind da, nämlich aus. Hier bauen ÖVP und FPÖ ihr Ergebnis von 2013 ordentlich aus. Die ÖVP kommt auf 35,8 Prozent (+ 6,77), die FPÖ erreicht 27,57 % (+ 12,95). Traurige Gesichter mit Sicherheit bei den Roten: Sie kommen auf 28,25 Prozent (- 2,39). Noch schlimmer bei den Grünen: 1,62 Prozent bedeutet 6,84 Prozentpunkte weniger. Die Neos steigern ihr Ergebnis leicht, die Liste Pilz kommt auf 2,34 Prozent.Im Lesachtal kommt Kurz' ÖVP sogar auf 60 Prozent!