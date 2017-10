Nationalratswahl 2017 in Kärnten: Stand mit Briefkartenstimmen

17.10.2017, 07:36 Uhr

Neuer Auszählungsstand: Es fehlen österreichweit nur noch 36.000 Wahlkarten.

KÄRNTEN. Um Mitternacht kamen (auch in unserer Grafik) die ausgezählten Briefkartenstimmen hinzu. Dasliegt vor (Endergebnis ist für Donnerstag zu erwarten).Laut vorläufigem Österreich-Ergebnis kommen die Grünen mit 3,76 Prozent tatsächlich nicht ins Parlament. Die ÖVP liegt mit 31,5 Prozent vor der SPÖ (26,86 %) und der FPÖ (26,04 %). Die Neos werden mit 5,25 Prozent viertstärkste Kraft, die Liste Pilz kommt auf 4,37 Prozent.



Zehn Kärntner für Wien

Auch in Kärnten hat sich samt Briefwahlstimmen noch etwas getan - SPÖ, ÖVP, Neos, Pilz und Grüne konnten noch ganz leicht zulegen (siehe Grafik). Die FPÖ lag Sonntag Abend in Kärnten bei 33,22 Prozent, nun sind es 31,83 Prozent.Dieses Ergebnis gibt denwieder und istGanz fix ist erst am Donnerstag, wer ins neue Parlament zieht. Jedenfalls sieht es so aus, dass die SPÖ drei Kärntner Mandate hat, die ÖVP ebenfalls und die FPÖ vier. Matthias Köchl (Grüne) muss seinen Sessel räumen.