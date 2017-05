MODE i. feiert 5.Geburtstag

10.05.2017, 22:10 Uhr

Schneiderin Irena Novinsek lud zum 5-Jahres Jubiläum in ihr Atelier in der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt und feierte dieses mit einem netten Fest in freundschaftlichem Ambiente.

Viele liebe Freunde und Klienten waren gekommen, um der in Slowenien gebürtigen Schneiderin und Designerin zu 25 Jahren Selbstständigkeit, davon 5 Jahren am Standort Klagenfurt, zu gratulieren und ihr weiterhin alles Gute in dieser zeitlosen Branche zu wünschen.

Bewirtet wurden die zahlreichen Gäste aus Wirtschaft, Kunst, Politik und Gastronomie perfekt von zwei Abiturientinnen der HLW St. Peter aus St. Jakob im Rosental mit Weinen und Fruchtsäften aus Slowenischem Anbaugebiet. Nebenbei wurde kräftig die Charitytrommel für den Verein 4 Jahreszeiten gerührt und die Künstlerin bedankte sich herzlichst beim und der Firma für die Ausrichtung dieses tollen Festes.