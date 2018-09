Regionalitätspreis 2018: Das Einzigartige hervorheben

25.09.2018, 07:12 Uhr

Tourismus und Gastronomie sind stark verankert mit der Region.

Ob nun im urigen Wirtshaus heimische Weidegans geschmaust oder im Restaurant ein Filet vom Kärntner Laxn genossen wird – die heimische Gastronomie punktet sowohl mit regionalen Spezialitäten als auch mit freundlichem Service und dem einzigartigen Ambiente inmitten der Kärntner Täler, Seen und Berge.„Es besteht eine starke Verankerung des Tourismus und der Gastronomie mit der Umgebung – mit den Seen, Bergen, aber auch den Bauten, Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten in Kärnten“, sagt Nikolaus Riegler, Geschäftsführer von Hirter Bier. Er ist Schirmherr der Kategorie „Tourismus und Gastronomie“ beim Regionalitätspreis und ist überzeugt: „Eine intakte Umgebung, Ehrlichkeit, Authentizität und der Liebe zu den Produkten sind die Basis für den heimischen Tourismus in den Regionen, noch weiter durchzustarten.“

Mehr zum Regionalitätspreis 2018 und wie man ein Projekt einreicht:

www.meinbezirk.at/regpreis2018

Es gebe schon viele tolle Initiativen. „Die Herausforderung ist es aber, funktionierende Kooperationen auf die nächste Ebene zu heben und Wege zu finden, die Produkte und Angebote über die Grenzen hinaus zu tragen.“ Denn wenn Regionen ihre Besonderheiten in die Markenbotschaft integrieren, kurbelt das den Tourismus und die heimische Wirtschaft an.