So ist die Liebe auf den ersten Blick im Bezirk Korneuburg

12.09.2018, 13:41 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".

BEZIRK KORNEUBURG. Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter in dieser Ausgabe Paare aus der Region vor, die verraten wie sie sich kennengelernt haben. In folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das "erste Mal" war, oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe "Zur Sache"): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen (siehe Spalte links).

Paradebeispiel Joe und Elvira

Eine DDR-Jugendliebe

Romantisches gewinnen!

Liebe auf den ersten Blick gibt es tatsächlich. Und wie. Bei Joe und Elvira Kurzmann war es jedenfalls so. "Aus heutiger Sicht aus betrachtet war es einfach unausbleiblich, dass wir uns kennen gelernt haben", findet Joe. Wobei, der Ort des Kennenlernens war ja auch irgendwie schon Programm. Den ersten und schicksalhaften Blickkontakt hatten die beiden nämlich in der Stockerauer Disco "Romantica". Nomen est Omen, wie der Lateiner sagen würde. Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick, bestätigt auch Elvira. "Es gibt keine erklärenden Worte für so einen Augenblick", sagt sie. "Du spürst einfach auch über einige Meter hinweg, dass da was ist und lieferst dich diesem Gefühl bedingungslos aus." Und Joe ergänzt: "Da gab es unter den vielen Menschen auf der Tanzfläche nur zwei strahlende Augen und ein bezauberndes Lächeln, die mich blitzartig in ihren Bann zogen." (Elviras enge Leopardenhose hat aber sicher auch seine Aufmerksamkeit erweckt).Sven Stäcker war kaum zwölf Jahre alt, als er sich unsterblich in das Mädchen Grit verliebte. Sein Vater war damals, zu DDR-Zeiten, in Zwickau Theaterdirektor. Nach der Wende verloren sich Sven und Grit zwangsläufig aus den Augen. Sven's Weg führte über Magdeburg (Sachsen Anhalt) und Norddeutschland letztendlich nach Korneuburg. Bei einem Besuch des Stephansdomes geschah das eigentlich Unmögliche. Nach so vielen Jahren erkannten sich Jens und Grit auf Anhieb wieder. "Genau genommen war diese frühe Jugendliebe auf den zweiten Blick irgendwie doch auch die ganz große Liebe auf den ersten Blick", ist Sven überzeugt.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.