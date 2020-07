KREMS. Auf Initiative zweier Mitarbeiter der IMC FH Krems wurde im November 2019 das Projekt „Digitalize Me – Kremser Volksschulkinder entdecken die Freude an Informatik“ für den Förderpreis der Privatstiftung der Sparkasse Krems eingereicht. Ende Juni 2020 folgte die Zusage: „Digitalize Me“ ist eines von 17 Projekten, das für den Förderpreis ausgewählt wurde.

Die Freude darüber, lokale Schulen künftig bei der Vermittlung digitaler Grundkenntnisse durch das Projekt unterstützen zu dürfen, ist groß: „Wir waren über die Zusage des Förderpreises begeistert. Nun können wir mit unserem Projekt regionale Volksschulen unterstützen und die Wissensvermittlung im Bereich Informatik und Programmieren vorantreiben.“ so Petra Frings, Initiatorin des Projektes.

Vermittlung digitaler Grundkenntnisse

Durch das Projekt sollen Kremser Volksschulkinder spielerisch mit Informatik in Kontakt kommen. Mit dem Roboterball Sphero SPRK+ werden den Kindern Grundkenntnisse im digitalen Bereich vermittelt. Außerdem wird durch interaktives Spielen und Programmieren die Neugier der Schülerinnen und Schüler geweckt und deren Kreativität gefördert.

Insgesamt werden fünf Volksschulen in Krems ausgestattet. Jede 4. Unterrichtsstufe erhält ein Tablet und 2 Roboterbälle. Der Roboter kann über die App am Tablet immer wieder neu programmiert und somit nachhaltig von den Schulen genutzt werden.

Einführungsveranstaltung

Die Einschulung der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schülerinnen und Schüler in der Verwendung des Roboterballs übernimmt Deepak Dhungana, Studiengangsleiter des Bachelor-Studiengangs Informatics an der IMC FH Krems, gemeinsam mit seinen Studierenden. Danach werden die Geräte den Schulen übergeben und können immer wieder im Unterricht eingesetzt werden.

„Grundkenntnisse darin zu haben, wie Computerprogramme funktionieren, ist nicht nur für jene von Vorteil, die später einmal in diesem Bereich arbeiten wollen. Denn künftig wird in jedem Job digitales Know-how und zumindest ein digitales Grundverständnis notwendig sein. Außerdem fördert Programmieren die Lesekompetenz und das mathematische Verständnis.“, so Deepak Dhungana, Initiator des Projektes.