Nach vielen Monaten Planungen und Baustelle ist die Sanierung der Stauferhütte am Jauerling-Gipfel abgeschlossen.

MARIA LAACH. Die sogenannte Naturwerkstatt Jauerling verkörpert ab jetzt das Naturerlebnisprogramm für Schulen und Kindergärten im Naturpark. Am vergangenen Dienstag besichtigte LH-Stv Stephan Pernkopf die frisch renovierte Naturwerkstatt Jauerling und bedankte sich bei den Bürgermeistern der sieben Naturparkgemeinden für ihr Engagement in Sachen Umweltbildung im Naturpark Jauerling-Wachau.

Unterricht draußen

„Gerade in Corona-Zeiten, wo der Unterricht im Freien eine sehr große Bedeutung dazugewonnen hat, begrüße ich die Initiative des Naturparks Jauerling-Wachau, ein vielfältiges Naturerlebnisprogramm den Schulen und Kindergärten in der Region anzubieten. Die Zusammenhänge zwischen Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sollen so früh wie möglich unseren Kindern vermittelt werden – für eine lebenswerte Zukunft. Ich freue mich, mit Mitteln des Naturlands Niederösterreich die Renovierung der Naturwerkstatt Jauerling und den Aufbau des Bildungsangebots zu unterstützen und wünsche dem Naturparkteam einen guten Start!“ so LH.Stv Stephan Pernkopf im Zuge der Besichtigung.

Belebung des Jauerling-Gipfels

Bei der Renovierung wurde durch Beauftragung von Unternehmen aus der Umgebung auf Regionalität Wert gelegt. Es wurde mit den Firmen Jägerbau, Bayer und Drascher aus Pöggstall und Sterngasse, Brand GmbH aus Melk, sowie mit Handwerkern direkt aus dem Naturpark wie Max der Maler aus Spitz, Hafner Oberwimmer aus Aggsbach, Metallbau Hick aus Mühldorf, Tischlerei König aus Maria Laach, Wohndesign Weber aus Raxendorf und vielen mehr zusammengearbeitet.

Tag der offenen Tür

„Wir bedanken uns bei den Baufirmen und Handwerker für die Qualitätsarbeiten bei der Sanierung der Hütte, sowie bei den Gemeindearbeitern der 7 Naturparkgemeinden, die mit außergewöhnlichem Engagement bei der Renovierung mitgewirkt haben. Dadurch ist in der Naturparkregion rund um die Naturwerkstatt ein Wir-Gefühl entstanden und die Identifikation mit dem Naturpark in der Bevölkerung gestärkt worden. Mit der Jauerlinger Gipfelrunde und dem neuen Naturvermittlungsangebot „Ein Stück vom weiten Himmel“ jeden Samstag um 15 Uhr trägt von nun an die Naturwerkstatt zur Belebung des Jauerling-Gipfels bei,“ erläutert Edmund Binder, Bürgermeister von Maria Laach und Naturpark-Obmann.

Auf Grund der Corona-Situation muss die feierliche Eröffnung der Naturwerkstatt verschoben werden, die Neugierigen aus der Region sind allerdings eingeladen, am 5. Juni von 11-15 Uhr im Zuge eines Tages der Offenen Tür die Naturwerkstatt zu besichtigen. Eine Bastelstation für die Kinder gibt es auch.

Kindergarten- und Schulprogramme buchen

Pädagog*innen und Eltern aufgepasst! Atemberaubende Ausblicke ins Donautal, saftige Blumenwiesen und märchenhafte Wälder in ihrer Vielfalt erleben und dabei auf spannende Weise etwas lernen? Das ist ab sofort für Schulklassen und Kindergärten möglich! www.naturwerkstatt-jauerling.at