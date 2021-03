Die Kremser Innenstadt lädt auch heuer zur großen Oster-Shopping Woche von 29. März bis 3. April 2021.

KREMS. Über 200 Geschäfte beraten die Osterhasen bei der Suche nach einmaligen, besonderen Überraschungen und als Goodie gibts tolle Aktionen und Rabatte. Ostern ist das Fest der Freude und genau das ist auch das heimliche Motto der Kremser Fußgängerzone - mit Freude und Vergnügen die Kremser Altstadt genießen.

Der Osterhase kommt

Erstmalig wurde der „echte“ Osterhase eingeladen und verteilt jeweils am von 1. bis 3. April Sjeweils von 14 bis 16 Uhr Süßigkeiten an die großen und kleinen Kinder. Das Stadtmarketing ist auch auf der Suche nach den wahren Schätzmeistern beim großen Oster-Eier schätzen in der Altstadt, es gibt Kremser 10er zu gewinnen.

Apropos „Kremser 10er“– der eignet sich ganz besonders fürs Osternest und kann in über 180 Kremser Shops eingelöst werden. Erhältlich bei den Kremser Banken und beim Kremser 10er-Automaten in der Fußgängerzone.