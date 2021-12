Die Sparkasse Langenlois bleibt auch im 150. Bestandsjahr den gemeinnützigen und sozialen Gründungsgedanken treu.

KREMS. Die Preise für das Jubiläumsgewinnspiel wurden schon am Weltspartag an die glücklichen Gewinner übergeben. Die Vereine in der Region erfüllen unschätzbar wichtige Funktionen, denn sie bieten vielfältige Freizeitangebote für Jung und Alt. Außerdem werden Teamgeist, Fairplay und Leistungsbereitschaft dadurch gefördert. Dieses Engagement unterstützt die Sparkasse Langenlois im Jubiläumsjahr besonders. Sie stellten 10 x 1.500 Euro Jubiläumsgeld zur Verfügung, das unter allen gemeinnützigen Vereinen, kulturellen- und kommunalen Einrichtungen der Umgebung vergeben wurde.

Vereine wurden ermittelt

Aus allen eingereichten Projekten wurden nunmehr die 10 Projekte ermittelt und am 17. Dezember 2021 im Saal der Sparkasse Langenlois die Preise übergeben.

• #1team – Sportbegeisterte Enthusiasten aus dem Raum Langenlois/Krems gründeten einen neuen Handball-Sportverein und spielen aktuell in der Wiener Landesliga.

• DUM – Das Ultimative Magazin möchte mit einem kleinen Christine Nöstlinger Schwerpunkt an die große Autorin in Form einer Lesung und einem Film erinnern.

• Die Freiwillige Feuerwehr Langenlois präsentierte sich und ihre Einsatztätigkeit in einem spannenden Video „Freiwillig durchs Feuer“.

• Jugendgruppe Hadersdorf – Die Jugendgruppe Hadersdorf renovierte das Jugendheim am Sachsenberg und ist nun ein Wohlfühlort der Begegnung - des Austausches - des Miteinander und Füreinander.

• UBVC Sparkasse Langenlois – Der neu gegründete Beachvolleyballverein hat sich zum Ziel gesetzt mit dem Umbau der bestehenden Beachvolleyballanlage von einem auf zwei bespielbaren Plätzen bessere Rahmenbedingungen in der Freizeitanlage am Kamp für den Breiten- und Vereinssport zu schaffen.

• ULC Langenlois – Der Union Laufclub Langenlois veranstaltete einen virtuellen Europalauf, wo von Langenlois aus alle Hauptstädte Europas virtuell durchlaufen wurden.

• USC WINWIN Hadersdorf – Der Fußballverein setzt sich verstärkt auf die Ausbildung der Kleinsten ein und versucht gemeinsam mit den angehenden Trainern eine positive Gemeinschaft zu schaffen, die mit Siegen und Niederlagen lernen umzugehen und zu erkennen, was „Fair-Play“ bedeutet.

• USVL Handball – Der Verein USV Langenlois präsentiert anhand eines Videos die Ziele des Vereins und im speziellen die Kinder- und Jugendarbeit einer ganzen Saison.

• UTK Langenlois –Der 1932 gegründete Tennisverein freut sich in den letzten Jahren über starken Mitgliederzuwachs, wodurch mit einer Erweiterung eines Trainingsplatzes zusätzliche Spielkapazität geschaffen wurde.

• UTTC Hadersdorf – Der Hadersdorfer Tischtennisclub stellt unter dem Motto „Spiel, Satz und Spaß“ vier tolle Jugendprojekte vor und ging bei der Video-Challenge - Tischtennis verbindet - des NÖTTV als Gewinner des originellsten Videos hervor.