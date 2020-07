Die Bezeichnung Kulturstadt Kufstein hat man sich im Tiroler Unterland auch auf Grund seiner Vielfalt an Veranstaltungen mehr als verdient. Doch Corona und Pandemie hinterließen in Form von Verschiebungen und Absagen auch in der Festungsstadt ihre Spuren. Daher war gerade bei den Liebhabern der klassischen Musik die Freude über den Beginn eines ersten Konzertes am Kufsteiner Hechtsee, besonders groß.

Der dritte Anlauf war anders

Das Tiroler Kammerorchester 'InnStrumenti' Konzert war in seiner Vorbereitung nicht mit den Kufsteiner Seekonzerten aus den vorangegangenen Jahren 2018 und 2019 zu vergleichen. Dazu Kufstein Bürgermeister Martin Krumschnabel bei seiner Eröffnungsansprache am See,



"...jetzt war es vorerst einmal wichtig Auflagengerecht zu starten und ich bedanke mich daher bei sehr einsichtigen Badegästen die ihre beliebte Kufsteiner Badeanstalt frühzeitig verlassen mussten, aber vor allem bei äußerst disziplinierten Konzertbesuchern für die einstündige Wartezeit mit MN-Schutzmasken vor dem Einlassgelände am Parkplatz."

Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel war Stolz auf Badegäste wie auch Konzertbesucher.

Die Besucher Warteschleife betrug dabei bis zu 200 Meter. Für den Einlass waren insgesamt 500 Besucher zugelassen. Der Rest verfolgte bzw. hörte sich das Konzert außerhalb der Badeumzäunung, oder sah mit gesittetem Abstand von der Seeterasse des Restaurants aus zu. Die Disziplin war innerhalb und außerhalb des Konzert- und Seegeländes auf alle Fälle sehr hoch angesiedelt.

Konzertbeginn in der Abenddämmerung.

Musik verkürzte die Wartezeit

Nach Verlassen der Anlage durch die Badegäste konnten im Anschluss die Konzertbesucher ihre mit Decken markierten Plätze einnehmen. Für die Zeit bis zum Konzertbeginn gab es Kammermusik Unterhaltung in Form von zwei "Streichern", und einer Querflöte. Beinahe "Romantik pur" vermittelte das Weisen-Bläsertrio am Steg (alles Musiker des Innsbrucker Orchesters), direkt vor dem in der Abenddämmerung liegenden See.



