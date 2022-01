Nach starker Rauchentwicklung im Wohnzimmer musste 32-Jähriger ins BKH Kufstein. Zuvor konnte er noch seine zwei Katzen retten. Grund für den Rauch dürften Ablagerungen im Rohr gewesen sein.

RADFELD. Das neue Jahr begann mit einem Schock für einen 32-jährigen Mann in einem Radfelder Mehrparteienhaus. Am frühen Nachmittag des 1. Jänners feuerte er den Schwedenofen im Wohnzimmer an und verließ im Anschluss kurzzeitig die Wohnung. Als er zurückkam, war bereits das komplette Wohnzimmer voller Rauch. Der Mann konnte sich nur noch schnell seine zwei Katzen schnappen. Mit seinen Haustieren unterm Arm verließ er das Gebäude und alarmierte die Feuerwehr.

Starke Ablagerungen als Grund vermutet

Die Freiwillige Feuerwehr Radfeld rückte mit 28 Einsatzkräften an. Mit schwerem Atemschutz gingen sie in die Wohnung, wo sie die Fenster öffnen konnten und in weiterer Folge mit einem Druckbelüfter den Rauch aus den Zimmer brachten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürften starke Ablagerungen im Rauchabzugsrohr der Grund für die Rauchentwicklung gewesen sein. Beim Entzünden des Schwedenofens habe sich wahrscheinlich ein Glimmbrand entwickelt, bei dem der Rauch nicht über den Kamin entwich, sondern in das Wohnzimmer abzog. Aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurde der 32-Jährige durch die Rettungskräfte ins BKH Kufstein gebracht.

