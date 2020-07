KIRCHBICHL (sch). Ein paar Urlaubstage für zu Hause um dann auch gleich wieder die Fußballschuhe anzuziehen - das heißt es in den nächsten Tagen für Profifußballer Marco Friedl vom SV Werder Bremen. Der Kirchbichler Marco Friedl bleibt aber in Tirol in seiner Freizeit dem Fußballplatz treu. Der SV Werder Spieler besuchte ein Kerschdorfer Tirol Cupspiel zwischen dem SV Hopfgarten (Brixental) und dem SV Walchsee. Natürlich stand er dabei außerhalb des Spielfeldes nicht nur bei den jugendlichen Fußballfans im Mittelpunkt.

Einrücken nach dem Urlaub

Nach den freien Tagen muss Marco Friedl zum Trainingsbeginn (3. August) wieder beim SV Werder Bremen (1. Deutsche Bundesliga) einrücken. Er freut sich aber schon jetzt, auf eine Rückkehr nach Tirol am 15. August 2020. Dann schlägt der Bundesligist aus dem Norden Deutschlands mit seinem gesamten Bundesliga Kader in Zell am Ziller zu seinem bereits traditionellen Tiroler Sommer-Trainingslager auf. Werder Bremen trainiert vom 15. bis 25. August im Zillertal - diese Partnerschaft besteht bereits seit 2011.