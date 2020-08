Tage der bildenden Kunst laden heuer zur Wiederauferstehung und starten erstmals eine grenzüberschreitende Ausschreibung.

KUFSTEIN, BEZIRK KUFSTEIN (red). „Aufbruch“ ist wohl die motivierendste und positivste Deutung von „Renaissance“, welche der Kufsteiner Verein Netzwerk Kultur und der Kunstverein Rosenheim als Thema für die dritten Tage der bildenden Kunst gewählt haben. Sei es nach einem persönlichen Tief, einer langen Zeit der Planung und Vorbereitung oder nach der letzten Rast vor dem Gipfelsturm am Berg. Renaissance kann Vieles bedeuten und kann im Rahmen der Tage der bildenden Kunst frei interpretiert werden.

Erstmals auch für bairische Künstler

Die Ausschreibung für die Fortführung der Gemeinschaftsausstellung läuft noch bis 30. August und hat in diesem Jahr „Renaissance“ zum Thema. Die "#3 Tage der bildenden Kunst" bieten neben Künstlern aus der Region Kufstein und Umgebung, Untere Schranne und Kaiserwinkl heuer erstmals auch Kreativen aus 11 bairischen Grenzorten eine Plattform, um ihre künstlerische Arbeit in professionellem Rahmen zu präsentieren. Die Ausstellung findet vom 16. – 26. Oktober in der Galerie "dia:log" in Kufstein statt.

Künstler aus 24 Gemeinden – von Schwendt über Reit im Winkl und Niederndorf bis nach Kiefersfelden, Thiersee und Bad Häring - sind eingeladen sich mit dem Thema „Renaissance“ zu befassen. Diese Auseinandersetzung ist nicht an eine einzelne Sache, einen Umstand oder ein Problem gebunden, sondern als Ausgangspunkt in unterschiedliche Richtungen zu sehen.

Fachjury hat die Qual der Wahl

Nach Einreichschluss (30.08.2020) werden die Werke für die Tage der bildenden Kunst von einer dreiköpfigen Fachjury mit Dr. Günther Moschig, Katrin Steindl und Dr. Hannah Stegmayer ausgewählt. Eingereicht werden können Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Kunsthandwerk, Video, Audio, Fotografien sowie Performances. Die komplette Ausschreibung der "#3 Tage der bildenden Kunst" finden Sie auf www.kultur.kufstein.at.

