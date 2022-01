Klare Zukunftsvorstellungen für seine Motorsportkarriere hat Niklas Kitzbichler aus Niederndorf.

NIEDERNDORF. Fließt Blut oder doch Motoröl in den Adern des 15-jährigen Niklas Kitzbichler aus Niederndorf? Auf alle Fälle ist der junge Motorradsportler auf diesem Gebiet, was die Familiengene betrifft, sportlich vorbelastet. Als Kleinkind bekam er ein einer Rennmaschine ähnliches rotes Laufrad, mit dem er schon recht flott unterwegs war.

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Niklas mit Siegerlächeln.

Aber nicht nur Niklas begibt sich in der Familie auf die Motorradspuren von Vater Gerhard, der sich in früheren Jahren eine Maschine zu zweit mit Freund Martin Zeiss teilte. Sein 12-jähriger Bruder Tobias wurde im November 2021 für die FIM MiniGP Austrias Series 2022 angemeldet. Die Rennserie ist für 10 bis 14-jährige und auch Mutter Victoria darf hier als ehemalige Ausbildnerin beim Österreichischen Bundesheer in Salzburg mit sportlichen Leistungen in Verbindung gebracht werden.

Zurück aus Spanien

Mutter Victoria mit Sohnemann Niklas.

Kurz vor Ende der Weihnachtsferien kam die Familie von einem eineinhalbwöchigen Trainingslager aus Spanien (Motorrad-Hochburg Europas für Talente) zurück, also aus jenem Land, in dem der jugendliche Niklas in diesem Jahr in den FIM CEV Repsol European Talent Cup (Junioren-EM) einsteigen wird.

Finanzielle Herausforderung

Die sportliche wie auch finanzielle Herausforderung ist groß. Der Aufwand wird von den Eltern getragen. Unter anderem werden die Söhne auch von Firmen aus der Region, wie KFZ Zeiss, Thrainer Tank, Maschinenbau Stock, Redcon, Bacher Transporte, Holz Sparber, Kranverleih Harlander unterstützt.

Das Bruderpaar, Tobias (li.) und Niklas (re.).

Der Durchbruch

Auf Grund seiner Leistungen gelang Niklas im Jahr 2020 der Durchbruch in der internationalen Nachwuchsklasse für 10 - bis 17-jährige (Northern Talent Cup), wo er sich einen von 26 limitierten Startplätzen ergatterte. Der Aufschwung setzte sich auch im vergangenen Jahr fort (KTM RC4R Startplatz für den Austrian Junior Cup und Northern Talente Cup).