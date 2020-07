Erfolgreiche Tage in Schwaz am 11. und 12. Juli für die Leichtathletin Sarah Welz von der Sportunion Sparkasse Kufstein. Gleich bei ihrem ersten Siebenkampf konnte der Tiroler Meistertitel in der Klasse U18 erkämpft werden. Durch mehrere Topleistungen wie im Weitsprung und 200 m Lauf sowie eine persönliche Bestweite im Kugelstoßen sorgten für die Gesamtpunktezahl von 3560 Punkten und damit den Titelgewinn. (sch).