KRAMSACH (sch). Martin Prantl schoss mit einem sehenswerten Treffer Tabellenführer Kramsach von der Spitze. Nach dem 2:0 Sieg auf der "Lend" in Kramsach ist jetzt Achenkirch selbst an der Spitze. Zumindest bis heute Samstag. Oberlangkampfen steckte in Kirchberg seine dritte Niederlage im vierten Spiel ein (3:1).

In einer ruppigen Partie gewannen die Gäste durch Treffer von Martin Prantl und Einwechselspieler Andreas Bichler mit 2:0. Die Tore waren das "Sahnehäubchen" eines Spiels mit nicht allzu vielen Höhepunkten. In der Anfangsphase hatte Kramsach nach einem Eckball das Glück auf seiner Seite. Kramsach Torhüter Zoglauer unterschätzte einen Eckball der sich direkt auf dem zweiten Pfosten auf die Kreuzeck Innenlatte senkte, aber nicht den Weg über die Linie fand. In der Folge recht wenig zwingende Möglichkeiten für beide Teams, aber die Gäste mit etwas der besseren spielerischen Linie. Der Führungstreffer zur Halbzeitführung durch Martin Prantl aus einem ‚Gestocher‘ mit sensationellem Abschluss und Schuss in die Kreuzecke des Tores. Mit dem 0:1 Treffer nahm der Abschied von der Kramsacher Tabellenführung seinen Anfang. Endgültig war dieser besiegelt, als Einwechselspieler Andreas Bichler einen top herausgespielten Konter zum 0:2 Endstand über die Linie drückte.

Fazit zum Spiel:

Nach dem 0:1 Rückstand war Kramsach zu sehr mit sich selbst und unzufriedener Leistung, als wie mit einem geordneten Fußballspiel beschäftigt. Jede Situation wurde kommentiert bzw. dementiert. Die Gäste hingegen behielten Gegner und Überblick im Auge, kamen so während der gesamten Spielzeit kaum in Bedrängnis.