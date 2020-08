Zehn Fotos zum Spiel FC Bruckhäusl vs. FC Kufstein II - 1:3 (0:2) -

Tore: Christian Sutter bzw. Lukas Hofmann, Dejan Milankovic und Ogün Ay.

Bruckhäusl: rot/blau; Kufstein: weiß.

SR: Fifa Schiedsrichterin Olivia Tschon.

BRUCKHÄUSL (sch). Der Seitenhieb nach dem Schlusspfiff von Kufstein Trainer Paul Handle wegen einer frühen Spielansetzung (15:15 Uhr) an den Veranstalter FC Bruckhäusl, via der Tiroler Tagespresse, war unangebracht. Die Zeiten von Spielansetzungen sind vom Tiroler Fußballverband (Statut) klar vorgegeben und wurden vom FC Bruckhäusl eingehalten. Diese sind sogar Jahreszeit und Sommerzeit mäßig auf die laufende Meisterschaft abgestimmt. Die Anstoßzeiten der Meisterschaftsspiele sind von den Vereinen vor dem Saisonbeginn zu melden und werden oft auch berufsbedingt oder wegen der Soldatenpflicht von Rekruten im eigenen Spielerkader, abgestimmt bzw. berücksichtigt. Diese Möglichkeit eines Zeitblocks für Ansetzungen des Heimvereins macht Sinn und ist für alle gleich. Gespielt wurde in Bruckhäusl von Beginn an mit 11 gegen 11 und das bei gleicher Hitze für alle. Auch FIFA Schiedsrichterin Olivia Tschon hatte dadurch keine Konditionsschwierigkeiten. Zudem wurden ja vom Verband in solchen Fällen Trinkpausen angeordnet und auch auf der Sportanlage in Bruckhäusl durchgeführt. Es ist nicht ratsam zu Corona Zeiten zusätzliche Nebenfronten im Fußball Sportbereich zu eröffnen, noch dazu wo sie mit dem Spielausgang überhaupt nichts zu tun haben.

Paul Handle - neuer Landesliga Trainer in Kufstein.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Zum Spiel

Der Gast aus Kufstein war von Beginn an die spielerisch stärkere Mannschaft und führte gegen den FCB zur Halbzeit verdient mit 2:0. Ergebnismäßig konnte der FC Bruckhäusl die zweite Spielhälfte auf alle Fälle offener gestalten. Es reichte schlußendlich nur zum Ehrentreffer durch Christian Sutter. Der Sieg und die erspielten drei Punkte für den FC Kufstein beim 'heißen' Sommer Saisonauftakt waren verdient.