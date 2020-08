TIROL (sch). Der Tiroler Fußballverband (TFV) muss eine weitere, dritte Spielabsage zur Kenntnis nehmen. Das Tiroler Landesliga Ost Fußball Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Kufstein 1b und dem SV Kolsass/Weer für den 15. August wurde auf Grund eines Corona Vorfalls von der TFV-Homepage genommen. Ein Spieler des SV Kolsass/Weer wurde positiv getestet und steht vermutlich im Zusammenhang mit jenem Covid-19 Vorfall des FC Vomp, wo ein Spieler nach einem Kroatien Urlaub ebenfalls positiv getestet wurde.

Keine Überraschung

Die Vorfälle im Tiroler Fußballsport sind keine Überraschung, sollten sich aber nicht rein auf die Sportart beziehen. Die Ansteckung mit dem Pandemie Virus kommt aus verschiedensten Richtungen der Gesellschaft und verschiedensten Veranstaltungsprogrammen. Gerade Sportvereine unternehmen sehr viel um reibungslose Spiele, Camps, Meisterschaften und Rennen abhalten zu können. Damit geht eine, in einer schwierigen Zeit, dringend gebrauchte Wirtschaftsbereicherung einher. Im Endeffekt liegt es an den Veranstaltungsbesuchern selbst (auch in der Kultur- und Künstlerszene) wie gut Österreich die anstehende zweite Welle bewältigen kann. Ein zu großes "Herunterfahren" so wie gehabt, wird Österreich ein zweites Mal wirtschaftlich kaum verkraften. Vieles ist möglich und wird vom Veranstalter auch unternommen um Absagen, oder angeführten Vorfällen entgegen zu wirken. Nicht alles ist machbar und kann auch nicht dem Veranstalter angelastet werden. Da stehen Veranstaltungsbesucher genauso in einer Eigenverantwortung. Wem das nicht bewusst ist, sollte nicht unbedingt den Weg zu Veranstaltungen suchen. Das Kapitel Veranstaltungspräsenz ist ohne diesem Personenkreis schwierig genug.