5. Radfelder Dorfmarkt gewährte Einblicke ins Mittelalter

26.04.2017, 12:11 Uhr

5. Radfelder Dorfmarkt statt.Über 20 Aussteller und Handwerker sowie zahlreiche Besucher aus Radfeld und den umliegenden Regionen sorgten für tolle Marktstimmung. Regionale Lebensmittel aller Art konnten ebenso erworben werden wie kunstvolle Arbeiten aus den Bereichen Keramik, Holz, Glas, etc.. Verschiedensten Handwerkern durfte man bei der Herstellung ihrer Kunstwerke über die Schulter schauen.

Der Dorfmarkt entstammt dem Projekt Familien- und Kinderfreundliche Gemeinde und ist seit dem Jahre 2015 fix im Gemeindeleben verankert. Dazu gehört auch ein Familien- und Kinderprogramm bei jedem Dorfmarkt. Dieses wurde, vom 2016 neu gegründeten Radfelder Mittelalterverein „Salutem Tyrolis“ übernommen und man konnte staunen, an welchen Spielen sich Kinder im Mittelalter erfreuten. Ergänzt wurde das Familienprogramm von der Freiwilligen Feuerwehr Radfeld, die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto anbot.Bei musikalischer Umrahmung kam man im Dorfzentrum ins Gespräch, konnte aus einer bunten Warenvielfalt wählen und sich von den Vertretern des Privatkindergartens Villa Wirbelwind und der Pfarre Rattenberg/Radfeld kulinarisch verwöhnen lassen.Der nächste Radfelder Dorfmarkt findet voraussichtlich am 14. Oktober 2017 statt. Interessenten dafür können sich ab sofort bei der Gemeinde Radfeld, Maria Drexler-Kreidl unter Tel. 05337 / 63950-27 oder per Mail an bauamt2@radfeld.tirol.gv.at, melden.