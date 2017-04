Das Night-Shopping in Kufstein macht glücklich!

Kufstein : Zentrum |

Am 4. Mai haben wieder über

100 Geschäfte in der Kufsteiner

Innenstadt den ganzen Abend

geöffnet. Motto bei diesem

Night-Shopping ist „Glück“.

Die Einkaufsstraßen werden

zur Fußgängerzone und Musiker

sorgen an drei Plätzen für

Stimmung und Glücksmomente.

Zu hören sind „on the run“,

„Timeless Acoustic“ und der

kanadische Singer/Songwriter

Ryan MacGrath.

Schokofreuden der ganz besonderen

Art gibt's in der Kaiserbergstraße

und am Unteren

Stadtplatz: Denn dort stehen

die größten Schokobrunnen

Österreichs! Gratis Früchte

können von den Schokoliebhabern

mit Schoko überzogen

werden (solange der Vorrat

reicht). Zudem gibt's für die Besucher

auch wieder Glückskekse

mit Glücksbotschaften und

Rosen werden als Dankeschön

verteilt.

Erstmals dabei sind die

„Healthy Ladies with Burgers“

(Schülerinnen HLW Kufstein).

Am Stand erwartet die Besucher

ein Glücksrad, wo man

sein Glück in kleine Preise oder

Einkaufsgutscheine der Kaufmannschaft

Kufstein ummünzen

kann. Der Erlös geht an den

Sozialsprengel Kufstein.

WERBUNG