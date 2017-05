Beinahe wäre die Sensation geglückt

04.05.2017, 00:08 Uhr

Das Österreichische Handball Männer Nationalteam verlor knapp gegen Spanien.

Am Mittwoch, 03. April, traf das Österreichische-Nationalteam der Handball-Herren in der Tiroler Wasserkraft Arena in Innsbruck auf den Vize-Europameister Spanien zum EM-Qualifikationsspiel.

Die Österreichischen Handball-Herren zeigten sich gegen die Spanier über weite Teile des Spieles stark. Bereits in der ersten Spielhälfte war die Chance für die Führung gegeben. Zur Pause führte Vize-Europameister Spanien mit 13:14.Nach dem Wiederanpfiff starteten die Österreicher schnell in das Spiel und bauten den Spielstand auf 16:15 aus. Im Spielverlauf erhöhten die Hausherren auf 23:19. Diesen Vorsprung konnten die Österreicher nicht halten. Vier Minuten vor Schluss verkürzten die Iberen auf 29:28. 90 Sekunden vor Spielende lagen die Gäste mit 29:30 in Front. Das Angriffsspiel der Österreicher wurde nach einem Offensivfoul-Pfiff der Schiedsrichter gestoppt, was die Gemüter im Stadion erhitzen ließ, wie auch das spät gepfiffene Zeitspiel der Spanier. Am Spielstand änderte das nichts mehr. Österreich verlor mit 29:30 und zeigte, dass die Spanier zu besiegen wären, auch wenn es in Innsbruck knapp nicht gereicht hatte.Patrekur Jòhannesson, Coach des Österreichischen Nationalteams, zeigte sich zufrieden mit seiner Mannschaft und meinte: „Sie haben genauso gespielt, wie ich ein Handballspiel sehen will, mit viel Herz und einem Miteinander. Wenn wir in dieser Art weiterspielen, können wir alles gewinnen.“