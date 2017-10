"Bodner" belohnt ausgezeichnete Lehrlinge

18.10.2017, 13:13 Uhr

Los ging’s am Freitag, 13. Oktober: Die Lehrlinge besichtigten eine der Großbaustellen der Unternehmens in der Carl-Wery-Straße, wo eine Anlage mit knapp 400 Wohnungen errichtet wird. Die zweite Baustelle waren die historischen Gebäude der Industrie- und Handelskammer München, die unter Denkmalschutz stehen und aufwendig generalsaniert und umgebaut werden.

Am Samstag Vormittag stand der Höhepunkt auf dem Programm: die "Jochen Schweizer Arena". Beim "Bodyflying" in der "Indoor-Skydiving"-Anlage stieg nicht nur der Adrenalinspiegel in die Höhe und beim "Flying Fox XL"-Parcours und dem "Sky Fall" konnten alle ihre Grenzen austesten.80 Lehrlinge absolvieren derzeit in der "Bodner"-Gruppe ihre Ausbildung, erfreulich viele mit ausgezeichnetem Erfolg. "Für das fachliche Know-how unserer Lehrlinge sind zertifizierte Lehrlingsbeauftragte verantwortlich, die die hohe Qualität der Ausbildung garantieren", weiß Sepp Mietschnig, Verantwortlich für die Lehrlingsuasbildung in der "Bodner"-Gruppe.