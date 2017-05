Neue Wohnung - alte Adresse: Spatenstich für Klagenfurter Reconstructing-Projekt

04.05.2017, 11:42 Uhr

56 Wohneinheiten werden in der Kraßniggstraße in Klagenfurt gebaut.

Ist die Sanierung eines alten Wohnbaus zu aufwändig, gibt es die Möglichkeit des Reconstructing: am gleichen Grundstück oder in unmittelbarer Nähe wird ein Neubau aufgezogen und dann der Altbau abgerissen. "Für die Mieter bedeutet das zeitgemäßen, bedarfsgerechten und neuen Wohnraum an der alten Adresse", so Wohnbaureferentin Gaby Schaunig. Das bietet die Möglichkeit traditionelle Wohnviertel zu beleben, dem Leerstand entgegen zu wirken und barrierefreien Wohnraum zu bieten. Heute erfolgte der Spatenstich für ein solches Projekt in der Kraßniggstraße in Klagenfurt. Von der gemeinnützigen Bauvereinigung werden 56 neue Mietwohnungen errichtet. Rund 8,3 Millionen Euro betragen die Gesamtbaukosten, die Fertigstellung der ersten Baustufe mit 46 Wohnungen ist für Ende 2018 geplant.

Vorteile für Mieter

"Reconstructing wird in gleicher Höhe gefördert wie ein Neubau und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung und -erneuerung", so Schaunig. Statt Altbauten zu sanieren wird auf demselben Grundstück ein Neubau hochgezogen. Mit einigen Vorteilen für die Mieter: Barrierefreiheit, ein Lift in jedem Wohnhaus und modernste Heiztechnik. Die Wohnanlage in der Kraßniggstraße ist das vierte Reconstructing-Projekt der Bauvereinigung "Fortschritt". "Die Erfahrung, die wir mit den ersten Projekten gesammelt haben, zahlt sich aus", so der technische Leiter Franz Armbrust.