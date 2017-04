24.04.2017, 11:29 Uhr

Am "langen Abend des Impfens" bieten alle Magistrate und Bezirkshauptmannschaften ein Rundum-Impfangebot bis 21 Uhr.

Die europäische Impfwoche vom 24. bis 30. April soll den Menschen die Bedeutung und Wichtigkeit des Impfschutzes wieder bewusst machen. "Ein kleiner Stich hält gesund und schützt Leben", sagt Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner. In Kärnten wird am Mittwoch zum "langen Abend des Impfens" eingeladen. "Die Gesundheitsämter aller Magistrate und Bezirkshauptmannschaften werden am 26. April von 16 bis 21 Uhr ein Rundum-Impfangebot für die ganze Familie bieten", so Prettner.

Nur 46 Prozent aller Österreicher im korrekten Impfschema

Zum Angebot zählen: kostenlose Masern-Mumps-Röteln-Impfung, kostenlose Diphtherie-Tetanus-Polio-Impfung sowie Impfempfehlungen für die Reise- und Urlaubszeit und ein Impfcheck vom Baby bis zum Senior. Jene, die noch nicht ihre Zeckenschutzimpfung aufgefrischt haben, können den langen Mittwochabend auch für die FSME-Impfung nutzen", so die Gesundheitsreferentin. Rund 85 Prozent der Bevölkerung seien zwar "irgendwann einmal" gegen FSME geimpft worden, "doch das bedeutet nicht, dass sich diese 85 Prozent wirklich im Impfschutz befinden. Im Gegenteil: Im wissenschaftlich abgesicherten, korrekten Impfschema sind mittlerweile nur mehr 46 Prozent aller Österreicher", so die Referentin.Das Gesundheitsreferat unterstützt die FSME-Impfaktion: Um 27 Euro für Erwachsene und 23 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kann man sich impfen lassen. 23,30 Euro für Erwachsene und 19.30 Euro für Kinder und Jugendliche zahlen Versicherte der Kärntner Gebietskrankenkasse. Anderswo Versicherte können sich den Zuschuss bei ihrer Versicherung erstatten lassen.Weitere Infos unter: www.ktn.gv.at/impfen