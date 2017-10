Die ganze Welt läuft für den guten Zweck – Startschuss zum 5. Wings For Life World Run

11.10.2017, 10:57 Uhr

Wings For Life World Run 2018: Zehntausende Begeistere weltweit laufen für all jene, die es selbst nicht können. Die Anmeldung für diese mittlerweile globale Bewegung, auf der Suche nach einer Heilung für Querschnittslähmung, ist ab sofort wieder möglich!

Am 6. Mai 2018 rennt "die ganze Welt" für den guten Zweck

Was vor mittlerweile 5 Jahren als Laufevent begann, hat sicher nun, in seiner fünften Ausgabe, zu einer globalen Bewegung entwickelt. Der Wings for Life World Run bewegt Jahr für Jahr mehr Menschen und sammelt so mehr Spenden für die Rückenmarksforschung, denn je zuvor.Zehntausende Begeistere weltweit laufen für all jene, die es selbst nicht können und versuchen dabei dem Catcher Car so lange wie möglich davon zu laufen oder rollen. So auch wieder am 6. Mai 2018, wenn in Wien am Rathausplatz oder vielen anderen Orten dieser Welt gleichzeitig tausende Läufer um genau 13:00 Uhr (Ortszeit) in den Wings for Life World Run starten.

Auf der Flucht vor der mobilen Ziellinie

435.000 Menschen aus 193 Nationen

LAUFEN FÜR DIEJENIGEN, DIE ES SELBST NICHT KÖNNEN

ZAHLEN & FAKTEN DES WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2017

Die Anmeldung für diese mittlerweile globale Bewegung, auf der Suche nach einer Heilung für Querschnittslähmung, ist ab sofort unter www.wingsforlifeworldrun.com möglich.Zum mittlerweile fünften Mal werden sich am 6. Mai 2018 zehntausende Menschen weltweit, darunter auch tausende Österreicher, die Laufschuhe schnüren, um für diejenigen zu laufen, die es selbst nicht können. Wien rückt dabei als einer der Austragungsorte wieder in den Mittelpunkt, wenn tausende Begeisterte durch das Herzen Wiens laufen. Dieser spezielle Lauf unterscheidet sich mit seinem Konzept von allen anderen Läufen der Welt.Die Teilnehmer der verschiedenen Länder bzw. Kontinente starten nicht nur weltweit zum genau selben Zeitpunkt undbefinden sich daher in einem Rennen um den Titel ohne dabei zu wissen wo sich ihre Konkurrenten befinden, sie müssen darüber hinaus so lange wie möglich dem sogenannte Catcher Car entlaufen, das 30 Minuten nach dem Start die Verfolgung aufnimmt und somit eine sich bewegende Ziellinie darstellt.Der Wings for Life World Run hat sich in Österreich längst als Highlight für Teilnehmer aller Leistungsstufen etabliert. Mit seinem einzigartigen Konzept steht er jedem Läufer und jedem Rollstuhlfahrer unabhängig seines Niveaus oder Könnens offen, denn dieser Lauf ist der einzige bei dem absolut jeder das Ziel erreicht. Ob mit jahrelangem Training oder als Anfänger – jeder kann sich ab sofort wieder unter www.wingsforlifeworldrun.com anmelden und mitmachen!Seit seiner Gründung im Jahr 2014 stellten sich weltweit 435.000 Teilnehmer aus 193 Nationen der Herausforderung und legten dabei in Läufen oder mit der Wings for Life World Run-App in 58 Ländern sagenhafte 4.200.000 km zurück. Dabei sammelten sie herausragende 20,6 Millionen Euro an Spendengeldern, die zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung flossen.Lukas Müller, der seit 2016 Botschafter des Wings for Life World Run ist und dessen Schicksal viele Österreicher bewegt, meinte: "Die meisten Barrieren befinden sich im Kopf, das habe ich heute im Mai wieder einmal vor Augen geführt bekommen. Ich dachte 15 Kilometer sind hoch angesetzt, am Ende habe ich 30 Kilometer geschafft. Ich möchte aus diesem Tag aber keinen Wettkampf machen, weil es wirklich darum geht die Freude mit all den Teilnehmern zu teilen und dieser Bewegung gemeinsam noch mehr Größe zu verleihen. Zu wissen, dass zehntausende Menschen auf der ganzen Welt helfen wollen, das Leben von uns Querschnittsgelähmten zu verbessern, ist unbeschreiblich."Neben den sehr beliebten Läufen in den verschiedenen Städten der Welt, macht es sich der Wings for Life World zum Ziel allen Menschen die Möglichkeit zu geben an der globalen Bewegung teilzunehmen. Mit Hilfe der Wings for Life World Run-App ist es jedem Läufer, egal wo auf der Welt, möglich am 6. Mai 2018 ebenfalls für diejenigen zu Laufen, die es selbst nicht können.Einfach online mit der App bezahlen und dem virtuellen Catcher Car solange davonlaufen oder -rollen wir nur möglich. Für alle, die ihreErfahrungen dennoch mit Freunden und Familie teilen wollen, gibt es sogenannte "Organized App-Runs".Auf der Webseite www.wingsforlifeworldrun.com kann man sich über die aktuellen Austragungsorte informieren. Neue "Organzied App-Runs" werden regelmäßig gegründet.Der Wings for Life World Run wurde zur Unterstützung der Non-Profit-Organisation Wings for Life ins Leben gerufen. Die Stiftung fördert weltweit Projekte im Bereich Rückenmarksforschung. Sämtliche Startgelder fließen zur Gänze direkt in die Forschung.Internationale Größen der Sportwelt und prominente Persönlichkeiten stehen als Botschafter oder aktive Teilnehmer hinter der Initiative. Zu den zahlreichen Unterstützern des Events zählen Ski-SuperstarMarcel Hirscher, Skisprung Legenden Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer, die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg, der ehemalige Skispringer Lukas Müller, der österreichische Extremläufer Christian Schiester, Paralympics Goldmedaillengewinner Thomas Geierspichler, Model und Miss Austria 2000 Patricia Kaiser, die dänische Ironman-Europameisterin Camilla Pedersen, Olympiasieger Aksel Svindal, sowie die ehemaligen Formel-1-Piloten Mark Webber und David Coulthard.Aron Anderson (SWE, 92,14 km), in Duabi (UAE)Dominika Stelmach (POL, 68,21 km), in Santiago (CHI)Lemawork Ketema (AUT, 87,16 km)Karin Freitag (AUT, 51,72 km)6,8 Millionen Euro (Startgelder der angemeldeten Teilnehmer plusSpendengelder)(Läufe & Organized App-Runs)155.288