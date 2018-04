Der Mercedes-Benz UCI Mountainbike Weltcup 2018 live auf Red Bull TV

23.04.2018, 10:58 Uhr

Vergangenes Wochenende, am 21. und 22. April, startet der Downhill-Bewerb des Mercedes-Benz UCI Mountainbike Weltcups in Lošinj (CRO) in die neue Saison.

Bei den Damen gehört vor allem Gesamtweltcup-Siegerin Myriam Nicole (FRA) zu den gejagten, während sich bei den Herren alle Augen auf den Amerikaner Aaron Gwin richten, der 2017 zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewinnen konnte.Red Bull TV überträgt exklusiv alle Finalrennen des UCI Mountainbike Weltcups live und erstmals auch alle Rennen mit deutschen Kommentatoren. Christopher D. Ryan gibt dabei gemeinsam mit verschiedenen Spezialisten einen tiefen Einblick in die Welt des Downhill-Sports und besticht mit scharfen Analysen. In Lošinj an seiner Seite, der ehemalige Weltklasse-Fahrer Markus Pekoll.

Kurvenreiches Spektakel in Lošinj

Jagd auf Myriam Nicole

Aaron Gwin als Maß aller Dinge

Alle Übertragungen 2018 auf einen Blick

22. April: Losinj, CRO (DHI #1), Frauen 12:30 Uhr, Männer 14:00 Uhr

20. Mai: Albstadt, GER (XCO #2/XCC #1), Frauen 11:00 Uhr, Männer 14:15 Uhr

27. Mai: Nové Mesto, CZE (XCO #3/XCC #2), Frauen 11:00 Uhr, Männer 14:15 Uhr

3. Juni: Fort William, SCO (DHI #2), Frauen 13:30 Uhr, Männer 15:00 Uhr

10. Juni: Leogang, AUT (DHI #3), Frauen 12:30 Uhr, Männer 14:00 Uhr

7. und 8. Juli: Val di Sole, ITA (XCO #4/XCC #3/DHI #4), DHI Frauen 12:30 Uhr, Männer 14:00 Uhr; XCO Frauen 12:00 Uhr, Männer 14:30 Uhr

14. und 15. Juli: Vallnord, AND (XCO #5/XCC #4/DHI #5), DHI Frauen 12:30 Uhr, Männer 14:00 Uhr; XCO Frauen 12:00 Uhr, Männer 14:30 Uhr

11. und 12. August: Mont-Sainte-Anne, CAN (XCO #6/XCC #5/DHI #6), DHI Frauen 18:30 Uhr, Männer 20:00 Uhr; XCO Frauen 18:00 Uhr, Männer 20:30 Uhr

25. und 26. August: La Bresse, FRA (XCO #7/XCC #6/DHI #7), DHI Frauen 12:30 Uhr, Männer 14:00 Uhr; XCO Frauen 12:00 Uhr, Männer 14:30 Uhr

Beim ersten Downhill-Event (DHI) des Mercedes-Benz UCI Mountainbike Weltcup 2018 feiert das kroatische Lošinj seine Premiere als Austragungsort.Hierbei stehen die Abfahrtskünstler im Mittelpunkt und es geht um maximale Kraft und Geschwindigkeit, wenn die Fahrer im Wechsel schnelle und technisch anspruchsvolle Streckenabschnitte überwinden müssen. Sowohl Mut als auch großes technisches und fahrerisches Können sind nötig, um sich weder von Baumwurzeln, noch von Felsen, Steilwandkurven, Bodenwellen, Sprüngen oder anderen natürlichen Hindernissen aufhalten zu lassen.Lošinj ist im Sommer ein beliebtes Reiseziel für Touristen. Der von Nadelwäldern und immergrüner Vegetation umgebene Urlaubsort ist für sein mildes Verwöhnklima (2.600 Sonnenstunden im Jahr), atemberaubende Landschaften und außergewöhnliche Luftqualität bekannt.Die prähistorische Insel im Adriatischen Meer wurde vermutlich bereits vor 12.000 Jahren besiedelt. Sie ist Teil der Inselgruppe Cres-Lošinj, des westlichen Teils der Kvarner Inseln in der Kvarnerbucht. Diese Inselgruppe mit ihren fast 10.000 Einwohnern macht beinahe 20 Prozent aller Inseln in der Adria aus und stellt eine natürliche Brücke zwischen Istrien und Dalmatien dar.Die anspruchsvolle, 1,3 km lange Downhill-Strecke mit einem Höhenunterschied von 240 Meter zwischen Start und Ziel ist kurz, aber uneben und ausgesprochen felsig. Sie umfasst mehrere hohe Geländestufen, Sprünge, enge, technisch anspruchsvolle Abschnitte, Wurzeln und absolute Hochgeschwindigkeitsbereiche. Der Start befindet sich hoch oben auf dem zerklüfteten Sveti-Ivan-Hügel und das Ziel direkt im Stadtzentrum am Meeresufer.Das extrem hochkarätige Teilnehmerfeld des Damenwettbewerbs wird versuchen, an die Vorsaison anzuknüpfen, die an Spannung kaum zu übertreffen war und bei der Publikumsliebling Myriam Nicoleerstmals den Gesamtweltcup für sich entscheiden konnte.Sowohl Tahnee Seagrave aus Großbritannien als auch die Australierin Tracey Hannah und Rachel Atherton (GBR), die größte Downhill-Fahrerin aller Zeiten, die momentan noch rekonvaleszent ist, trachten danach, sie zu entthronen.Bei den Männern sicherte sich der Amerikaner Aaron Gwin 2017 als erster Fahrer überhaupt zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup – insgesamt war es sein fünfter Titel.Eine beeindruckende Bilanz, die ihn auch diesmal zum Maß aller Dinge macht. Der Australier Troy Brosnan und Greg Minnaar aus Südafrika, die im vergangenen Jahr bei der Jagd nach dem Gesamtsieg die Ränge 2 und 3 belegten, sowie der aktuelle Weltmeister Loic Bruni aus Frankreich haben mit Gwin noch eine Rechnung offen.Red Bull TV bietet auch heuer wieder exklusiv die Möglichkeit die Finalrennen kostenlos und live mitzuverfolgen – erstmals auch alle Rennen mit deutschen Kommentatoren. Christopher D. Ryan gibt dabei gemeinsam mit verschiedenen Spezialisten einen tiefen Einblick in die Welt des Downhill-Sports und besticht mit scharfen Analysen.