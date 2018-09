120 Sekunden: Energie tanken fürs Durchstarten "im Atomkraftwerk"

14.09.2018, 15:02 Uhr

Jeder Erfolg beginnt mit einer kleinen Idee: Erklären Sie sie in 120 Sekunden



ZUR SACHE

NÖ. "Ich habe mir 2016 das Finale von ,120 Sekunden‘ angeschaut und wollte da unbedingt dabei sein. Ein Jahr später hatte ich auch die passende Idee dazu", erinnert sich Anna Steinacher beim Fotoshooting im AKW Zwentendorf zurück.Die Studentin – jetzt gerade will sie ihren Abschluss machen – hat zusammen mit Patrick Kofler, Daniel Huber und Jan Heiss einen neuartigen Reiseführer entwickelt. Beim "insight.trips city guide" bekommt jeder Kunde einen eigenen, individuellen Reiseführer. "Mit oder ohne Kultur, mit oder ohne veganen Restaurants, alles kann modular ausgewählt werden", erklärt Anna. Reisefreunde bekommen am Ende einen höchstpersönlichen, gedruckten Reiseführer, der ganz auf ihre Wünsche zugeschnitten ist.2017 schaffte sie es damit bis ins Finale von "120 Sekunden", heuer ist Anna als Model für unsere Plakate dabei. Die heurige Gala ist übrigens extrem energiegeladen. Die beste Geschäftsidee Niederösterreichs küren wir heuer in einem waschechten Ideen-Kraftwerk – im AKW Zwentendorf.Die zehn besten Ideen schaffen es ins Finale von "120 Sekunden". Die große Live-Show findet heuer in einer ganz besonderen Location statt: Am 5. Dezember geht es im AKW Zwentendorf um Preise im Wert von 50.000 Euro.Sie wollen mitmachen? Dann gleich HIER ANMELDEN