Wiesnzeit ist – und alles dreht sich ums Wiener Riesenrad! 10 x 2 Tickets zu gewinnen!

18.09.2018, 08:38 Uhr

Riesenradfahren und Wiesnbesuch gehören zusammen wie das Oktoberfest und die Maß Bier!

Es ist wieder Zeit, ins Festtagsdirndl und in die Krachlederne zu schlüpfen, und ein paar vergnügte Stunden mit Freunden und Bekannten bei zünftiger Musik zu verbringen.Feiern steht im Vordergrund auf der Wiener Wiesn. Das krönende Highlight eines Wiesnbesuchs in Wien ist mit Sicherheit eine Fahrt mit dem Wiener Riesenrad – übrigens dem ältesten Riesenrad der Welt.Seit 1897 ist es untrennbar mit dem Wiener Prater verbunden und als eines der Wahrzeichen der Stadt weltberühmt.

Mitspielen und gewinnen:

(Foto: WIENER RIESENRAD/Philipp Lipiarksi)Am höchsten Punkt des Wiener Riesenrads kann man aus einer der geräumigen Kabinen den Blick nicht nur über die Kaiserwiese und den Prater schweifen lassen, sondern über ganz Wien. Besonders reizvoll ist der Rundumblick bei Sonnenuntergang und in der Nacht, wenn die Lichter der Stadt glitzern und funkeln.Wussten Sie schon, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, Ihre Riesenradfahrt individuell zu gestalten?Wenn Sie mit Ihren Freunden die Party so richtig starten wollen, dann empfehlen wir Ihnen, einen Privatwaggon zu mieten. Ihr eigens für Sie reservierter Waggon steht Ihnen dann für mindestens 30 Minuten zur Verfügung, gerne natürlich auch länger.(Foto: WIENER RIESENRAD/Philipp Lipiarksi)Von der deftigen Brettljause mit frisch gezapftem Bier und Schnapserl bis hin zur gut gekühlten Flasche Champagner mit feinen Canapees kredenzt Ihnen unser Personal im Waggon gerne alles, was ihr Herz begehrt.Sollten Sie also in den kommenden Wochen die soeben eröffnete Wiener Wiesn besuchen, dürfen Sie sich vor oder nach Ihrem Wiesnbesuch eine Fahrt im Riesenrad keinesfalls entgehen lassen.Tickets für klassische Rundfahrt in den originalgetreu im Stil von 1897 gestalteten Waggons können Sie entweder an der Kassa des Riesenrades oder ganz bequem online erwerben.Ihr Online-Vorteil: Mit einem Online-Ticket können Sie an der Kassa-Warteschlange vorbei direkt zum Drehkreuz gehen.Weitere Informationen zu den vielfältigen Angeboten des Wiener Riesenrades und alles zur Bestellung der Online-Tickets finden Sie unter www.wienerriesenrad.com Nehmen Sie am BZ Facebook-Gewinnspiel teil und gewinnen Sie 10 x 2 Tickets für eine unvergessliche Riesenradrunde mit bestem Blick auf das bunte Treiben auf der Wiener Wiesn. https://www.facebook.com/218502424675/posts/101578...