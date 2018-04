Die Wiener Sommerbäder öffnen am 28. April 2018

27.04.2018, 10:36 Uhr

In Wien hat es am kommenden Wochenende 26 bis 28 Grad. Die Stadt Wien reagiert flexibel und sperrt die Wiener Sommerbäder auf. Die bz hat die Neue Donau schon getestet.

WIEN. Die Stadt Wien bricht heuer mit der Tradition, die Sommerbäder am 2. Mai zu öffnen. Die insgesamt 17 Wiener Freibäder laden schon ab Samstag, 28. April 2018, zum Planschen. Die Familienbäder folgen dann am 2. Mai. Immerhin verspricht das Wochenende wieder eines mit Badewetter zu werden: Die Temperaturen dürften zwischen 26 und 28 Grad liegen.

Erster Badetage in der Neuen Donau

Später als alle anderen sperrt das Bad im Schweizergarten auf, nämlich erst am 3. Juli. Für die diesjährige Schwimmsaison wird auch ein Neuzugang erwartet: Im Margaretener Einsiedlerpark wird das erste Familienbad seit 40 Jahren gebaut. Geplante Eröffnung ist am 5. Juli. Als erstes Bad hat am vergangenen Wochenende bereits jenes im Schönbrunn die Badesaison eröffnet.Nicht sicher wohin? Die bz hat im Jahr 2017 die Sommerbäder im Westen der Stadt ausgiebig unter die Lupe genommen . Fazit: Ein Besuch im Krapfenwaldbad, Ottakringer Bad, Hietzinger Bad, Hadersdorferbad oder Schafbergbad lohnt sich allemal.Wermutstropfen im heurigen Jahr: Die Eintrittspreise wurden erhöht. Die Tageskarte kostet heuer 5,90 Euro, statt wie bisher 5,50 Euro. Ab 13 Uhr bezahlt man 4,60 Euro und der Preis für eine Monatskarte steigt von 22 auf 29,50 Euro.Alle Wiener Sommer- und Kombibäder sind auf dieser Homepage zu finden . Im Jahr 2012 drehte die Stadt sogar eine eigene kleine "Reportage" über die Wiener Bäder.Für alle Naturschwimmer hat die bz-Wiener Bezirkszeitung am vergangenen Wochenende bereits die Neue Donau bei der Steinspornbrücke getestet. Fazit: Erfrischend, aber definitiv nicht mehr zu kalt. Viel Vergnügen in der neuen Badesaison.