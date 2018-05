Eurovision Song Contest: Vorhang auf für César Sampson

01.05.2018, 09:00 Uhr

Die Spannung steigt: Ein Wiener singt beim Eurovision Song Contest vor 200 Millionen TV-Zusehern.

WIEN. Am 8. Mai wird es für den Sänger Cesár Sampson ernst. An diesem Tag singt der rot-weiß-rote Vertreter in Lissabon im Halbfinale gegen 18 weitere Länder um eines der zehn Finaltickets. Sein Popsong "Nobody But You" ist bei den Buchmachern ganz vorne gereiht. "Es ist eine Anerkennung, wenn die Menschen den Song vorab schon mögen. Doch eine Garantie für das Finale ist das keinesfalls", so der 34-Jährige, der seit einigen Jahren im 1. Bezirk wohnt. "Ich will am 12. Mai nochmals auf der Bühne stehen", sagt der Musiker.

Anzug oder T-Shirt?

Nicht richtig nervös

Das Lied stammt ursprünglich von Sampson selbst, wurde aber in weiterer Folge von Erfolgsproduzent Sebastian Arman aufgepeppt. "Er war bereits in Bulgarien erfolgreich tätig. Im Vorjahr hat er mich für den Beitrag aus Bulgarien als Backgroundsänger geholt", so Sampson. Derzeit ist der Sänger bereits in Lissabon und feilt an den letzten Details. Vor allem die passenden Lichteinstellungen werden noch ausgetüftelt.Beim Thema Outfit ist die Entscheidung bereits gefallen. "Ich fühle mich wohl damit und es passt ziemlich gut zum Song. Aber genaue Details verrate ich noch nicht", so der begeisterte Innenstädter.Auch wenn Sampson vor insgesamt 200 Millionen Fernsehzuschauern auf der Bühne steht, nervös ist er keinesfalls. "Ich bin schon seit vielen Jahren als Musiker und Sänger auf der Bühne. Nervös bin ich nur kurz davor, aber auf der Bühne nicht mehr", so der Künstler, der auch als Sozialberater und Gesangstrainer tätig ist.Das erste Halbfinale mit dem heimischen Song-Contest-Starter Cesár Sampson ist am 8. Mai um 21 Uhr auf ORF eins zu sehen. Schafft es der Wiener ins Finale, singt er am 12. Mai um 21 Uhr noch einmal.