Veranstaltungstipps aus der bz: Wohin in Wien?

19.09.2018, 10:27 Uhr

Musicals, Festivals, Ausstellungen, Konzerte: Die bz-Mitarbeiter sind immer am neuesten Stand, was in der Stadt gerade angesagt ist. Hier verraten sie ihre Veranstaltungstipps.

WIEN. Wenn die Zeitung gedruckt wird, können unsere Mitarbeiter ihren Hobbies nachgehen und die Seele baumeln lassen. Und viele - wie könnte es anders sein - verbringen auch ihre Freizeit damit, das kulturelle Angebot Wiens zu nutzen. Hier verraten sie ihre Veranstaltungstipps:„Ob Ronacher (Innere Stadt), Raimund Theater (Mariahilf) oder auch Volksoper (Alsergrund) - die Wiener Theater sind definitiv immer einen Besuch wert! Ich persönlich gehe am liebsten ins Musical. Und da trifft es sich gut, dass eine Premiere ins Haus steht. Ab 27. September erklingen die Songs von Whitney Houston allabendlich im Ronacher Theater. Mit „Bodyguard“ bringen die Vereinigten Bühnen Wien einen Filmklassiker auf die Bühne. Also los geht’s - tauchen Sie ein in die Wiener Musik- und Theaterwelt. Ich bin auf jeden Fall dabei!“ (Yvonne Brandstetter, Redaktion)„Das Waves Vienna findet dieses Jahr von 27. bis 29. September im WUK-Areal statt. Nach dem Motto „East meets West“ stehen Künstler aus der Slowakei und Portugal im Fokus und bieten ein vielfältiges Programm aus Indie Rock, Hip Hop, R&B, Pop und Elektro. Ich bin ein absoluter Musik Fan und auf jeden Fall dabei." (Petra Gröblinger/Kreativ-Assistentin)„Ich gehe am 26. September (19.30 Uhr) zum Konzert von Senkrechtstarter „Josh.“ ins B72 (Hernalser Gürtel 72-73, 1080 Wien). Der Wiener landete mit „Cordula Grün“ den ultimativen Sommerhit in Österreich und auch in Deutschland. Ich bin gespannt, welche Songs der 32-Jährige noch auf Lager hat.“ (Thomas Netopilik, Redaktion)"Am Mondscheinbazar herrscht eine ganz eigene Atmosphäre." Dieser findet das nächste Mal am 22. September von 17 bis 23 Uhr beim Mondscheinbazar in der Ottakringer Brauerei (16., Ottakringer Platz 1) statt. (Anja Gaugl, Redaktion)

Die „3. Mann Tour“ ist auch für jene, die den Filmklassiker mit Orson Welles und Joseph Cotten nicht kennen, spannend. 30 Minuten lang entdeckt man den originalen Drehort, die Kanalisation (1., Karlsplatz-Giradipark). Termine gibt’s von Donnerstag, 27. September, bis Sonntag, 30. September, 10-19 Uhr, jede volle Stunde. Nichts für extrem Geruchsempfindliche. Kosten: 10 Euro. Info: www.drittemanntour.at (Kathrin Klemm/Redaktion)"Der Wiener Kunstmesse muss man einfach einmal im Jahr einen Besuch abstatten und zwar von 27. - 30. September in der Wiener Marx Halle.Die Messe ist für jene die für zeitgenössische Kunst etwas übrig haben :) So wie ich!" www.viennacontemporary.at/ (Barbara Hofbauer, Kreativassistenz)Das Festival des Phantastischen Films hat sich mittlerweile zu einer internationalen Größe gemausert – so sehr, dass heuer sogar Nicolas Cage bei der Eröffnung zu Gast war. Noch bis 30. September wird im Filmcasino, im Metro Kinokulturhaus und im Gartenbaukino ein makabres, skurriles und vor allem blutiges Filmprogramm geboten. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Eine Burlesque-Show, internationale Gäste aus der Filmbranche und Underground Wrestling sind genauso herrlich schräg wie das Filmprogramm. Tickets und Programm: www.slashfilmfestival.com (Dominik Brand/Lektorat)"Am 27. September startet auf der Kaiserwiese (2., Oswald-Thomas-Platz 1) die Wiener Wiesn‘ mit toller Musik. Dort ist immer eine super Stimmung und es ist eine gute Gelegenheit, um seine Tracht auszuführen." (Manfred Brunner/Werbeberater)Mein Veranstaltungstipp für´s Wochenende ist ein Besuch des neuen Austria-Stations am Horrplatz. Am Sonntag, 23. September trifft dort die Austria um 14.30 Uhr auf den LASK." (Mario Popp, Werbeberater)