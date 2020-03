Sängerbund Landeck: Ausschuss bei Neuwahlen bestätigt

LANDECK (jota). Seit 1884 besteht der Sängerbund Landeck. Bei der Jahreshauptversammlung wurde der bisherige Ausschuss in seiner Funktion bestätigt. Langjährige Mitglieder wurden ausgezeichnet.

Obmann Karl Gitterle gab einen kurzen Rückblick übers abgelaufene Vereinsjahr und und Chorleiter Josef Kranebitter einen Ausblick auf 2020. "Ein besonderer Höhepunkt war der zweitägige Ausflug nach Lienz mit Platzlsingen", resümierte Karl Gitterle, das Weihnachtskonzert im Dezember zählte ua zu den Besonderheiten bei kirchlichen Anlässen. Insgesamt kamen die 32 Chormitglieder 42 mal zu Proben und Auftritten zusammen. Gitterle dankte für die Verlässlichkeit bei den Zusammenkünften.

Geehrt wurden Christa Strobl und Jakob Vorhofer. Vorhofer erhielt vom Tiroler Sängerbund das Ehrenzeichen in Silber für 20-jährige Mitgliedschaft, Strobl wurde ebenfalls vom Tiroler Sängerbund mit dem Goldenen Ehrenzeichen mit Kranz für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Bei den Neuwahlen, die von GR Herbert Mayer geleitet wurden, wurde der Ausschuss in seiner Funktion bestätigt. Obmann bleibt Karl Gitterle, der dieses Amt seit 2009 ausübt, seine Stellvertreterinnen sind weiterhin Martha Gitterle und Elisabeth Mathies. Gertrud Fink ist Schriftführerin, Maria Raich Kassierin, Notenwarte sind Christa Strobl und Barbara Summerauer. Medienreferentin wird auch zukünftig Silvia Bangratz sein, Kleiderwart Hans Werner Grafl. Neu beschlossen wurde, dass der Ausschuss für zwei Jahre, statt für ein Jahr, gewählt wird.

Über neue Chormitglieder würde sich der Sängerbund Landeck freuen.