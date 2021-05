GRINS. Ein 16-Jähriger verlor aus bisher unbekannter Ursache am 29. Mai auf der L252 von Grins kommend in Richtung Landeck die Kontrolle über sein Motorfahrrad und stürzte auf die Fahrbahn, erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde in die Intensivstation des Krankenhauses Zams eingeliefert.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Grins

Am 29. Mai 2021 um 22.15 Uhr lenkte ein 16-jähriger österreichischer Staatsbürger sein Motorfahrrad auf der L252 von Grins kommend in Richtung Landeck. Bei KM 3,5 verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und streifte der Böschungsmauer entlang bevor er auf die Fahrbahn stürzte. Der Lenker blieb bewusstlos auf der Straße liegen und nach Erstversorgung mit schweren Kopfverletzungen in die Intensivstation des Krankenhauses Zams eingeliefert. Da der Helm in einer angrenzenden Wiese gefunden wurde ist davon auszugehen, dass der Lenker den Kinnriemen des Helmes nicht geschlossen hatte. (Quelle: Polizei)

Kontaktabbruch nach Zahlung von Transportkosten für Schneefräse

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck