LANDECK (otko). Die Leistungsgemeinschaft Landeck-Zams hat sich aufgrund der restriktiven Covid-Vorschriften zur Absage der Einkaufsnacht entschieden. Von Seiten der Behörde gibt es keine Genehmigung für eineVeranstaltung in dieser Größenordnung.

Für viele Leute aus dem Bezirk Landeck und darüber hinaus ist die Landecker Einkaufsnacht Ende August inzwischen ein Fixpunkt im jährlichen Shopping-Kalender. Tausende Besucher strömen jedes Jahr in die Landecker Innenstadt. Neben einem tollen Rahmenprogramm mit musikalischen Darbietungen und einem Gewinnspiel, das von der Leistungsgemeinschaft Landeck-Zams organisiert wird, gibt es in den Geschäften tolle Schnäppchen und verlängerte Öffnungszeiten. Shoppinglaune und Partystimmung sind garantiert.

Coronabedingte Absage: Solche Bilder wie bei der 18. Landecker Einkaufsnacht im Jahr 2019 wird es heuer nicht geben.

Grundsätzlich ermöglichen

Bei er Sitzung des Landecker Gemeinderates am 2. Juli wurde einstimmig ein Grundsatzbeschluss für die Durchführung des "Malserstraßenfestes 2020" (Landecker Einkaufsnacht) gefasst. "Die Leistungsgemeinschaft hat ein Programm aufgestellt, was sehr erfreulich ist. Aufgrund der geltenden Covid-Verordnungen wird es aber anders gestaltet. Für die verlängerten Öffnungszeiten braucht es die Zustimmung der Landesregierung. Wir werden sehen, ob alle Covid-Vorschriften erfüllt werden können und ermöglichen ihnen es somit grundsätzlich", betonte der interimistische Stadtchef Vizebgm. Thomas Hittler.

Mathias Weinseisen (li.), Obmann der Leistungsgemeinschaft Landeck-Zams, mit Organisator Peter Hergel.

"Risiko ist einfach zu groß"

Coronabedingt fällt nun aber auch die 19. Auflage der Landecker Einkaufsnacht heuer ins Wasser. "Eine Einkaufsnacht, so wie wir diese in den letzten Jahren erlebt haben, wird es heuer nicht geben, da uns die Behörden eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht genehmigen", zeigte sich LG-Obmann Mathias Weinseisen auf Anfrage der BEZIRKSBLÄTTER enttäuscht. Trotz weiterer angekündigter Lockerungen sind die Auflagen weiterhin sehr restriktiv. "Das Amt der Tiroler Landesregierung hat uns mit einem Schreiben darauf hingewiesen, dass ab 1. August mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen im Freiluftbereich eine Veranstaltung mit bis zu 750 Personen möglich ist. Wir hatten uns für die Einkaufsnacht einiges überlegt, aber sobald wir die Malserstraße sperren gilt dies als Veranstaltung. Auch ein Ausschank und die Verabreichung von Speisen an die Besucher ist nicht gestattet. Das Risiko ist für uns einfach zu groß und daher haben wir uns für eine Absage entschieden", betont Weinseisen.

Geplanter Streetfoodmarkt im Oktober

Laut LG-Organisator Peter Hergel soll das coronabedingt verschobene Streetfoodfestival stattfinden. "Natürlich müssen wir auch hier die Entwicklungen bzw. die Vorgaben der Behörden abwarten", so Hergel. Geplant ist vom 16. bis 18. Oktober 2020 ein dreitägiger Streetfoodmarkt. Von Freitag bis Sonntag werden „Food-Trucks“ in der Malserstraße aufgestellt. Dazu gibt es musikalische Begleitung. Auch die Geschäfte sollen am Samstagnachmittag offen halten.

