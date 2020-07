ZAMS. Vergangenen Freitag war Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg in seinem Heimatbezirk unterwegs und besuchte dabei auch die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Landeck in Zams, das Krankenhaus St. Vinzenz Zams und das Wohn- und Pflegeheim Oberes Stanzertal.

Tiroler Lösung einzigartig

Herzlich willkommen geheißen wurden LR Bernhard Tilg und Landtagsvizepräsident Toni Mattle in der Rot-Kreuz-Bezirksstelle von Bezirksstellenleiter Dr. Christian Klimmer, seinem Stv. Dr. Andreas Wolf und Geschäftsführer Paul Errath. Im Rahmen dieses Besuches berichtete LR Tilg unter anderem von der Neuunterzeichnung des Tiroler Rettungsvertrages mit 13. Juli 2020. „Die seit 2010 erfolgreich bestehende Zusammenarbeit mit den Organisationen wurde nun um 10 weitere Jahre verlängert. Das Land Tirol hat damit die Weichen für einen innovativen Rettungsdienst der Zukunft gestellt“, so LR Tilg. „Mit diesem Vertrag ist unsere Arbeit für dich nächsten 10 Jahre gesichert und so können wir auch allen unseren Patienten Versorgungsqualität auf höchster Stufe garantieren,“ so Bezirksstellenleiter Dr. Christian Klimmer.

Professionelles Arbeiten auf höchstem Niveau

Beim Besuch des Krankenhauses St. Vinzenz in Zams machten sich neben Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg und LT-Vizepräsident Toni Mattle auch Bürgermeister Siggi Geiger ein Bild der neubezogenen Ambulanz, sowie der neuerrichteten Intensivstation. Im Austausch mit Krankenhaus-Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler und Generaloberin Sr. Maria Gerlinde Kätzler wurde neben wichtigen Zukunftsprojekten auch die Erfahrungen aus der Bewältigung der Corona Pandemie erörtert. In diesem Zusammenhang dankt LR Tilg allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Krankenhauses für ihren enormen Einsatz. „Nur durch das höchst professionelle Arbeiten sämtlicher Beteiligten konnten die letzten sechs Monate sehr gut bewältigt werden!“, ist sich LR Bernhard Tilg sicher.

Zu Besuch im Krankenhaus St. Vinzenz Zams: Landtagsvizepräsident Toni Mattle, Zammer Bürgermeister Siggi Geiger, LR Bernhard Tilg und Krankenhaus-Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler (v.li.).

Foto: Schönherr

hochgeladen von Carolin Siegele

Gelungener Neubau der Tagesbetreuung

Im Wohn- und Pflegeheim Oberes Stanzertal überzeugte sich Tirols Pflegelandesrat zusammen mit Landtagsvizepräsident Toni Mattle vom gelungenen Neubau der Stanzertaler Tagesbetreuung.

Landesrat Bernhard Tilg, Landtagsvizepräsident Toni Mattle mit Pflegedienstleiter DGKP Herbert Keim (v.li.) im Wohn- und Pflegeheim oberes Stanzertal.

Foto: Schönherr

hochgeladen von Carolin Siegele

LR Tilg berichtete dabei von der durch die Tiroler Landesregierung beschlossenen einmaligen Bonuszahlung von bis zu 500 Euro für ArbeitnehmerInnen insbesondere in Gesundheits- und Pflegeberufen, die in Tirol bei einer öffentlichen Krankenanstalt, einem Wohn- und Pflegeheim oder einer Einrichtung der mobilen Dienste im Pflegebereich im Zeitraum von 15.03. bis 30.06.2020 tätig gewesen sind und sich aktiv an der Bewältigung der COVID-19-Pandemie beteiligt haben.

„Die MitarbeiterInnen in den Gesundheits- und Pflegeberufen haben großartige Arbeit geleistet, damit pflege- und betreuungsbedürftige Menschen in dieser besonderen Situation weiterhin bestmöglich versorgt werden“, bedankte sich LR Tilg bei allen Akteuren: „Die Coronakrise hat einmal mehr gezeigt, dass die Menschen in Tirol aufeinander schauen und füreinander da sind.“



Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck