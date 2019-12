LANDECK (otko). Der Gemeinderat der Stadt Landeck hat in seiner Dezember-Sitzung einstimmig beschlossen, das Kinderbetreuungsangebot weiter auszubauen.

Betreuungsangebot wird ausgebaut

Der Gemeinderat der Stadt Landeck hat in seiner Sitzung am 12. Dezember einstimmig beschlossen, das Kinderbetreuungangebot weiter auszubauen. GR Doris Sailer, Obfrau des Schul- und Kindergartenausschusses berichtete über die geplanten Neuerungen in der Kinderbetreuung. Der ganztägige Kindergarten Bruggen wird künftig zusätzlich zu den Semester-, Sommer- und Herbstferien auch in den Osterferien offen gehalten.

Für Schulkinder wird das Betreuungsangebot ebenso ausgebaut. Zu der bereits seit Jahren durchgeführten Sommerbetreuung wird im Jahre 2020 auch in den Semester- und Osterferien eine Ferienbetreuung am Standort VS Angedair angeboten.

Hort wird eingerichtet

Ab September 2020 soll jeweils am Standort VS Angedair sowie Standort Bruggen ein Hort eingerichtet werden, welcher die schulische Tagesbetreuung sowie die bedarfsorientierte Ferienbetreuung ersetzt. Die Zuordnung zu den Horten wird nach dem Schulstandort erfolgen, den ein Kind besucht. Die Stadtgemeinde Landeck wird einen Schülertransport organisieren, der die Kinder von der VS Perjen zum Hort am Standort VS Bruggen bringt und übernimmt die hierfür anfallenden Kosten. Während des Schuljahres sind die Horte von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet, die Schließzeiten richten sich an jene des Ganzjahreskindergartens (Weihnachtsferien sowie von Mitte bis Ende August). In Ferienzeiten wird nur der Hort am Standort VS Angedair offen gehalten.

„Es ist ein großer Schritt. Die Stadt reagiert auf die gesellschaftlichen Veränderungen und leistet somit einen wertvollen Beitrag in der Kinderbetreuung“, so Bürgermeister Dr. Wolfgang Jörg.

