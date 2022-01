GRINS. (lisi). Die Würfel sind auch in Grins gefallen: Thomas Lutz verkündete nach den Feiertagen, dass er definitiv bei der Gemeinderatswahl am 27. Februar noch einmal antreten wird. Genaueres will er aktuell aber noch nicht bekannt geben.

"Liste zusammen stellen"

Thomas Lutz wird bald, am 2. Februar, 56 Jahre alt und ist im Brotberuf Versicherungskaufmann. Seit 2004 ist er zudem Bürgermeister der Gemeinde Grins: "Im Gemeinderat vertreten bin ich seit 1992, zwischen 1998 und 2004 war ich eine Periode lang als Vizebürgermeister tätig", erzählt Thomas Lutz. Ob es einen Bürgermeister-Gegenkandidaten geben wird, weiß Thomas Lutz aktuell noch nicht: "Dazu kann ich nichts sagen, die Abgabefrist endet erst in einigen Wochen", erklärt er gegenüber den BEZIRKSBLÄTTERN am 11. Jänner 2022. Auch die Zusammensetzung der Liste ist noch nicht genau bekannt: "Wir sind erst bei der genauen Zusammenstellung der Liste. In diesem Rahmen werden wir auch Projekte für die nächsten Jahre definieren", hält sich Thomas Lutz aktuell noch ein wenig bedeckt.