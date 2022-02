ST. ANTON AM ARLBERG. Die Nachwuchstalente des FIS Europacup Women stellten sich vom 26. bis 28. Jänner 2022 einer der herausforderndsten Rennpisten weltweit – der Karl-Schranz-Strecke in St. Anton am Arlberg.

Französin und Italienerin triumphierten in St. Anton am Arlberg

Die Läuferinnen absolvierten bei ausgezeichneten Wetter- und Pistenverhältnissen in St. Anton am Arlberg insgesamt zwei Trainingsläufe und zwei Abfahrtsrennen. Der für Freitag angesetzte Super-G musste aufgrund der starken Schneefälle abgesagt werden.

Am Mittwoch, den 26. Jänner 2022, konnte sich die Französin Esther Paslier beim ersten FIS Europacup Abfahrtsrennen in St. Anton am Arlberg, mit einer Zeit von 1:05.87 vor den beiden Schweizerinnen Juliana Suter (+0.41) und Livia Rosetti (+0.59) durchsetzen.

Bei dem zweiten Abfahrtsrennen auf der Karl-Schranz-Strecke, am Donnerstag, den 27. Jänner 2022 wurde das StarterInnen-Feld neu gemischt. Hierbei konnte sich die Italienerin Elena Dolmen mit einer Zeit von 1:06.38 von den beiden Österreicherinnen Magdalena Egger (+0.12) und Lena Wechner (+0.13) absetzen.

U-18 Special-Award für Viktoria Buergler

Besonders hervorzuheben ist Viktoria Buergler (AUT), welche den U-18 Special-Award an beiden Renntagen in St. Anton am Arlberg erhielt. Diese Auszeichnung würdigt das schnellste Nachwuchstalent unter 18 Jahren.

