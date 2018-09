18.09.2018, 12:00 Uhr

Der Frischemarkt ist eine Erfolgsgeschichte und aus der Stadt nicht mehr wegzudenken.

LANDECK (otko). Der Landecker Frischemarkt, der jeden Freitag in der Malserstraße stattfindet, ist inzwischen eine fixe Institution. Am 16. September 2005 öffnete der Markt erstmals seine Pforten. Zur Feier des 13-jährigen Jubiläums traf sich vergangenen Freitag Prominenz aus Politik und Wirtschaft zum Bieranstich.

"Andreas Grüner und Peter Hergel waren an der Gründung des Marktes maßgeblich beteiligt. Von Anfang an wurde der Markt von der Stadtgemeinde Landeck, vom TVB TirolWest und von der Leistungsgemeinschaft Landeck-Zams als starke Partner unterstützt", dankte Frischemarkt-Obmann Thomas Weiskopf. Gestartet wurde vor 13 Jahren mit zehn Markständen, mittlerweile hat sich die Anzahl verdoppelt. "Heute ist die Malserstraße mit Markständen dicht besetzt und wir haben eine gute und schöne Atmosphäre. Wir fühlen uns hier sehr wohl und auch die neue Begegnungszone ist ein Quantensprung", so Weiskopf.Für Bgm. Dr. Wolfgang Jörg ist der wöchentliche Landecker Frischemarkt eine Erfolgsgeschichte und eine tolle Sache. "Die Leistungsgemeinschaft und die Stadt haben hier Pionierarbeit geleistet. Der Dank gilt auch allen Standbetreibern für ihr Engagement, was man an den zufriedenen Kunden sieht. Die Leute kommen inzwischen aus nah und fern und der Markt ist zu einen Treffpunkt geworden", verwies der Stadtchef auf die soziale Komponente. Allerdings fehle seit der Pensionierung von Alfons Wachter der Kommunikator auf dem Frischemarkt. "Die neue Begegnungszone ist eine großartige Sache. In Sachen Lieferanten-Autos, die am Markttag durch die Malserstraße fahren, müssen wir uns aber etwas einfallen lassen", betonte Jörg.Auch für LG-Organisator Peter Hergel ist eine funktionierende Stadt extrem wichtig. "Wir müssen noch näher zusammen rücken. Die Leute sollen herkommen und hier einkaufen."Unter anderem gaben sich die Vizebürgemeister Thomas Hittler und Peter Vöhl, Stadtrat Mathias Niederbacher, die Gemeinderäte Herbert Mayer, Simone Plangger, Hansjörg Unterhuber, Manfred Jenewein und Marco Lettenbichler, LG-Obmann Stv. Steffi Harrer sowie Michael Jörg und Reinhold Mungenast (Volksbank Tirol) ein Stelldichein.