Zucchero zum Abschlusskonzert in Ischgl

30.04.2017, 22:48 Uhr

Zucchero, der mehrfach an der Spitze der italienischen Albumcharts war, zeigte sich von der Bergwelt tief beeindruckt, wenn er auch kein guter Schifahrer sei. "Musik, Frauen und Einzigartigkeit bedeuten mir sehr viel", so Zucchero bei der Pressekonferenz.Hannes Parth und Markus Walser von den SSAG sowie Alfons Walser und Andreas Steibl vom TVB freuten sich über zahlreiche prominente Besucher, ua Seilbahn- und TVB-Kollegen vom Plateau Hubert Pale, Benny Pregenzer, Franz Tschiderer und Simon Schwendinger, Martin Lorenz von Galtür, Walter Siegele und Hansjörg Falkner von den Söldener Bergbahnen, Franz und Matthias Dengg von den Zillertaler Gletscherbahnen oder Mario Jenal von den Samnauner Bergbahnen. Landtagsvizepräsident Anton Mattle, Bgm. Werner Kurz, Bgm. Helmut Ladner, Bgm. Markus Pale, Gemeindepräsident Samnaun Hans Kleinstein oder die Vorstände der Fa. Doppelmayr Michael Doppelmayr und Hanno Ulmer genossen das mehr als zweistündige Konzert.Hannes Parth und Markus Walser übergaben einen Scheck von 17.000 Euro an Bernd und Carola Fankhauser vom Verein "Helfen mit Herz". "Wir helfen und unterstützen schnell, unkompliziert und regional Familien in Tirol, deren Kinder erkrankt sind oder einen Unfall hatten!" dankte Obmann Fankhauser für die großzügige Spende.

NACHGESCHENKTZum Saisonabschluss herrschten traumhafte Bedingungen in der Ischgler Bergwelt. Konzertbesucher und Sportler kamen voll auf ihre Rechnung. Es gab Winterbilder, wie sie zu Weihnachten wünschenswert wären!Großzügig ist die Spende an bedürftige Kinder in Tirol, auch die Ischgler zeigen ein Herz für Kinder!