Flirsch: 60-Jähriger verletzte sich mit Motorsäge

21.09.2018, 08:06 Uhr

Bei Holzarbeiten rutschte der 60-Jährige mit der Motorsäge ab und fügte sich so eine tiefe Wunde, dass er mit dem Notarzthubschrauber ins KZ Zams geflogen werden musste.

FLIRSCH. Am 20. September 2018 gegen 16:15 Uhr war ein 60-jähriger Österreicher in Flirsch im Bereich einer Jagdhütte mit Holzarbeiten beschäftigt. Beim Entasten eines Baumes glitt der 60-Jährige mit dem Schwert seiner Motorsäge ab und stieß dabei in der Folge gegen sein linkes Knie. Trotz einer Schnittschutzhose zog er sich eine tiefe Schnittwunde zu und musste nach der Erstversorgung mit dem NAH C5 ins Krankenhaus Zams geflogen werden. (Quelle: Polizei)