Schlosshotel Fiss: Wieder Top-Bewertung im A la Carte-Gourmet-Guide 2018

05.10.2017, 10:40 Uhr

Österreichs Gourmet-Guide „A la Carte“ ist am Montag erschienen. Das Schlosshotel Fiss erhielt auch heuer wieder eine Top-Bewertung, wurde sogar um 6 Punkte höher bewertet als im Vorjahr.



Tolles Ergebnis

FISS. Österreichs „A la Carte-Gourmet-Guide“ ist am Montag erschienen – mit einer neuerlichen Top-Bewertung für das Schlosshotel Fiss. 3 Sterne, 86 Punkte, 2 Weinflaschen – so lautet die Bewertung für das Schlosshotel Fiss*****. Im Vorjahr war das Schlosshotel Fiss einer der Top-Neueinsteiger und wurde heuer noch höher bewertet. Gleich um 6 Punkte besser als im Vorjahr befanden die strengen A la Carte-Tester das kulinarische Angebot im Schlosshotel Fiss und streuen viel Lob für die Küche des 5-Sterne-Hotels.„Die Gerichte von Küchenchef Christoph Geschwendtner bleiben lange und sehr positiv in Erinnerung“ oder „ein Fest für Augen und Gaumen“, heißt es im Gourmet-Guide. Großes Lob und 2 Weinflaschen gab es auch für die Weinkarte und die Weinberatung. „Die Servicemitarbeiter agierten sympathisch, in einer seltenen Kombination aus Gastfreundschaft, Kompetenz und angenehmem Schmäh.“Eine beachtliche Leistung, das hohe Niveau noch zu verbessern. Bei Vollauslastung bekocht die Küchenmannschaft täglich 270 Gäste im Luxushotel in Fiss in Tirol.„Wir freuen uns sehr über dieses tolle Ergebnis. Chapeau! Und Glückwunsch dem gesamten Team unter der Leitung von unserem Chef de Cuisine Christoph Geschwendtner. Die Bewertung ist eine tolle Anerkennung für die hochwertige und kreative Arbeit, die im Schlosshotel Fiss tagtäglich zum Wohle unserer Gäste geleistet wird“, sagt Simone Domenig.3 Sterne A la Carte: Sehr gute Küche; einfallsreiche, kreative Leistungen mit vielenHöhen. 2 Weinflaschen: Erstklassige Glas- und Weinkultur, repräsentative Weinauswahl in Breite und Tiefe. Perfekter Service und entsprechende Beratung.