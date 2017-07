Endlich wieder trampolin-springen in Zams

26.07.2017, 13:47 Uhr

Sportlicher Sprungspaß

Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Eltern ließen es sich nicht nehmen an diesem Tag dabei zu sein und holten sich Tipps und Tricks von professionellen Coaches.Nach einer durchgeführten Jugendbefragung kristallisierste sich klar heraus: "Wir wollen wieder ein Trampolin." So inizierte der Zammer Jugendgemeinderat mit Christoph "Giggo" Wolf, der auch Mitglied im Sport- und Jugendausschuss ist, die Suche nach dem idealen Standort."Wir wollen das was die Jungen wollen auch umsetzen und ein breites Sport- und Freizeitangebot für Jugendliche bieten", erläuterten Bgm. Siggi Geiger und Vizebgm. Josef Reheis.Es ist bereits der dritte Standort für das beliebte Trampolin: "Der neue Standort passt ideal, da er am Sportplatz immer unter Aufsicht ist und das Trampolin zu den Öffnungszeiten der Sportanlage kostenlos genutzt werden kann."Das Trampolin wurde mit neuen Sicherheitsmatten ausgestattet und mit rund 6.000 Euro von der Gemeinde Zams finanziert."Auch ein Jugendraum wird zukünftig in der Gemeinde angedacht", verriet Vizebgm. Reheis.