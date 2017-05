Neues Angebot "Schule und Sport" startet im Bezirk Landeck

04.05.2017, 13:05 Uhr

Erfreuliche Kooperation zwischen TFV, NMS Landeck, NMS Zams-Schönwies sowie heimischen Vereinen startet im Herbst.

LANDECK/SCHÖNWIES/ZAMS (joli). Ab dem Schuljahr 2017/18 wird an der NMS Landeck und der NMS Zams-Schönwies "Schule und Sport – Schwerpunkt Fußball" angeboten. In Kooperation mit dem TFV (Tiroler Fußballverband), SV Landeck, SV Schönwies/Mils und SV Zams werden fußballbegeisterten, talentierten SchülerInnen gefördert. Dafür werden Trainer von Seiten des TFV und der Vereine gestellt.Eine Anmeldung für "Schule und Sport" ist für die erste Klasse der NMS Landeck und NMS Zams-Schönwies noch möglich – Schuljahr 2017/18 & 2018/19.Trainiert wird im Ausmaß von zwei Stunden pro Woche am Sportplatz in Zams. Der Transport dort hin wird mittels Vereinsbussen abgewickelt."Es wird damit eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen, wo Kinder ihre Begabung über die Schulen und Vereine hinaus leben können", betonte PSI Bernhard Firschmann und die Direktoren Karin Walch und Helmut Pauli ergänzten: "Für uns ist es wichtig, dass sich die Kinder bewegen und es war für uns sofort klar, dass wir miteinander kooperieren. Wir bieten allen fußballbegeisterten Kindern die in unsere Schulen kommen an, den Sport zu leben und die besonders Begabten zu fördern."

"Schule und Sport"

Der Obmann des SV Zams, Peter Gohm, erläuterte die Idee zu diesem Projekt: "Immer wenn wir die Begeisterung der Kinder beim Sport-Ferien-Camp gesehen haben, haben wir uns gedacht: ‘Wie kann man das das ganze Jahr hindurch ziehen – auch in der Schule?'""Interessant war, dass die Idee von einem Verein gekommen ist. Der Verband hat mittlerweile einige gut laufende Kooperationen. Mit dem Nachwuchsprojekt in Zusammenarbeit mit der NMS Landeck und der NMS Zams-Schönwies kann der Tiroler Fußballverband einen weiteren wichtigen Schritt zur Förderung des heimischen Nachwuchses aus dem Tiroler Oberland leisten. Wir wollen damit auch wieder mehr Fußball an die Schulen bringen. Und das ist sicher ein guter Anfang", sind Helmut Lorenz (TFV Akademie, sportlicher Leiter) und Roland Kirchler (TFV Fußballkoordinator) überzeugt.Mit dem Schul- und Vereinsprojekt der NMS Landeck und NMS Zams-Schönwies versucht der TFV mit den Vereinen Landeck, Schönwies und Zams insbesondere im Oberland das Ausbildungsniveau der Nachwuchsfußballer auszubauen und zu stärken. Die enge Zusammenarbeit der Projektpartner, die organisatorische Abwicklung durch die Vereine und die transparente Vorgangsweise ermöglichen eine zielgerichtete Förderung der SchülerInnen der NMS Landeck und NMS Zams-Schönwies.Besonders erfreulich ist für die TFV-Vertreter das gemeinsame Vorgehen der Schul-und Vereinsverantwortlichen bei diesem Projekt: "Mit der NMS Landeck, der NMS Zams-Schönwies, dem SV Landeck, dem FC Schönwies/Mils und dem SV Zams sind fünf Projektpartner für die Projektabwicklung verantworlich, die sich vor allem durch eine zielgerichtete und partnerschaftliche Handlungsweise auszeichnen."Die Unterstützung des TFV für diese Projekt basiert auf mehreren Schwerpunkten. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung des heimischen Nachwuchses: "Die Kooperation ist ein weiterer Mosaikstein in der Förderung und Entwicklung für den heimischen Fußballnachwuchs und wird mit Freude vom TFV mitgetragen."