Naturverbundene Wegweisung

Wir sind auf dieser Erde nur auf Durchreise, daher ist es so wichtig das Hier und Jetzt bewusst zu erfahren und sich die Geschöpfe und Wunder anzusehen, welche dieser Planet hervorbringt. Die studierte Ethnologin, Autorin und Künstlerin Heike Pander befasst sich mit Natur, Nachhaltigkeit und fairen Lebens- und Arbeitsbedingungen; mit ihrer Kunst verleiht sie den unscheinbaren Lebewesen und Pflanzen eine Stimme, welche bisher nur eine schwache Lobby haben.

„Ich bewundere die Schönheit dieser Erde und liebe die Vielfalt der Geschöpfe, die sie hervorbringt. Sie scheinen in einer ganz anderen Welt zu leben und doch teilen wir ein und dieselbe.“

Auf ihren ausgedehnten Reisen schreibt Heike Pander über die Schönheit des südlichen Afrikas, stellt die Bräuche und Werte fremder Kulturen dar und erläutert ihre persönlichen Beobachtungen von Verhaltensweisen der Tiere, welche sie in Form von Fotografien, Skizzen und mittels Druckgrafik und Zeichnungen künstlerisch aufarbeitet. Angeregt von abenteuerlichen Reisen Thomas Baines und den akkuraten Tierstudien Wilhelm Kuhnerts wandert die Künstlerin auf den Spuren von Elefanten und gibt ihrem Lieblingsbaum, dem Baobab, in Deutschland eine neue Heimat.

„An der Tierwelt fasziniert mich besonders, dass mein Gegenüber, wenn ich es entdecke, im Hier und Jetzt lebt. Das Tier ist da und hinterfragt sich diesbezüglich nicht. Ich bewundere die Spontaneität, mit der es sich in seinem Dasein bewegt. Wenn es mich entdeckt, entsteht für einen Moment ein Kontakt, den ich sehr schätze. Er ist für mich wie eine Verbindung in eine mir fremd gewordene Welt. Sie ermöglicht mir das Wieder-Eintauchen“, beschreibt Heike Pander ihre Erfahrungen.

Ihren Respekt gegenüber dem Leben und den lebenden Wesen drückt Heike Pander in Ihren Büchern, Vorträgen und Kunstwerken aus.

Die engagierte Künstlerin möchte durch ihre Arbeit Wellen schlagen, Menschen erreichen und sie teilhaben lassen an einer alternativen naturverbundenen Weltsicht, welche in der Hektik des Arbeitsalltags leider viel zu oft unbeachtet bleibt.

Kunst zu Recht Wien

Kunst zu Recht Wien gestaltet seit 11 Jahren die Bezirksgerichte Innere Stadt Wien und das Bezirksgericht Meidling erfolgreich mit Kunstwerken aus, sowie 2012-2017 das BG Josefstadt. Ihre Aufgabe sieht Kunst zu Recht Wien in der Vermittlungsfunktion zwischen Justiz und Öffentlichkeit. Kunst im Justizgebäude trägt erheblich dazu bei, aufkommende innere Spannungen der Besucher zu mildern:

„Im Gerichtsgebäude, wo es für Betroffene manchmal persönlich zugehen kann, wird sensibel mit dem Thema Kunst umgegangen. Kunst hat dort zu Recht ihren Platz eingenommen, um im kreativen Dialog den Gerichtsalltag aufzulockern.“

- Organisation Kunst zu Recht Wien

