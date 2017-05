BUCHPRÄSENTATION des Buches"Die besorgte Katze - Was ihre Katze ihnen sagen möchte"In diesem Buch spüre ich dem besorgten Anteil unserer Samtpfoten in Resonanz mit ihrem Menschen nach und möchte auf diesem Wege einen kleinen Einblick in die Welt dieser bezaubernd faszinierenden Geschöpfe geben. Als höchst sensible Seelenwesen könnte man Katzen als neugierige Gewohnheitstiere bezeichnen, die Veränderungen gar wenig schätzen. Auch bei einer innigen Bindung vermögen wir zudem nicht immer ihre oftmals subtile Kommunikation richtig zu deuten. Manchmal ist die Ursache ihrer „Probleme“ bei uns oder im sozialen Umfeld zu finden. In diesem Sinne lehren uns Katzen immer wieder genauer hinzusehen und hinzuspüren.

Nähere Informtionen unter:Elke Söllner – Zertifizierte Tierpsychologin