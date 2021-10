25-jähriger Wolfsberger war ohne Führerschein unterwegs, widersetzte sich der Festnahme und verletzte Polizisten – eingeliefert.



WOLFSBERG. Am 8. Oktober gegen 23.30 Uhr fuhr ein amtsbekannter 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem PKW – ohne je im Besitz einer Lenkberechtigung gewesen zu sein – auf der Packer Straße (B 70) in Wolfsberg. Im Begegnungsverkehr nahm eine Polizeistreife dies wahr und nahm sogleich mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn die Nachfahrt auf.

Verfolgungsjagd



Der Wolfsberger versuchte sich einer Anhaltung durch die Polizei zu entziehen, fuhr bei der Autobahnauffahrt Wolfsberg-Nord auf die Südautobahn (A 2) in Richtung Klagenfurt auf, verließ die A2 dann bei der Abfahrt Wolfsberg-Süd, wo er letztlich in St. Thomas angehalten werden konnte.

Im Auto eingesperrt



Als sich die Beamten zur Fahrertür des PKW begaben und vor dem Fahrzeug befanden, fuhr der 25-jährige bewusst und provokant ein Stück in Richtung des einschreitenden Beamten, der eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen wollte. Der Beamte konnte sich noch rechtzeitig durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der PKW-Lenker sperrte sich bei laufendem Motor im PKW ein und ignorierte die wiederholte Aufforderungen der Beamten, die Fahrertüre zu öffnen. Da das Fenster der Beifahrertür offen stand, gelangte eine Beamtin durch das offene Fenster zum Türgriff der Beifahrertür und versuchte diese zu öffnen, was ihr jedoch nicht gelang. Wiederholt wurde der Mann von den Polizeibeamten zum Abstellen des Motors und zum Aussteigen aus dem PKW aufgefordert, er kam aber diesen Aufforderungen nicht nach.

Beamte mehrfach verletzt



Als ein Beamter über die Beifahrerseite versuchte, den Motor des PKW abzustellen und nach dem Fahrzeugschlüssel griff, wehrte sich der Lenker, indem er die Hand des Beamten von sich wegschlug. In der Folge gab er Gas und fuhr mit dem PKW los, obwohl der Beamte sich mit dem Oberkörper noch im Fahrzeuginneren befand. Der Polizeibeamte wurde von der B-Säule des anfahrenden PKW an der linken Körperseite erfasst und aus dem PKW geschleudert. Dabei wurde er am linken Knie, an der Hüfte und am Oberkörper verletzt.

Flucht und Festnahme



Der Lenker beschleunigte den PKW trotz offener Beifahrertür weiter und flüchtete mit dem PKW in nordwestliche Richtung. Eine zweite Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und konnte den Wolfsberger kurz darauf zu Fuß im Kreuzungsbereich St. Michaeler Straße/Feldweg antreffen und vorläufig festnehmen. Den PKW hatte er zuvor beim dortigen Schotterparkplatz in Kreuzungsnähe abgestellt.

Einlieferung angeordnet



Bei der Eskortierung des Mannes zur Polizeiinspektion Wolfsberg begann er im dortigen Stiegenaufgang gegen die Beine einer Beamtin zu treten und ließ sich in weiterer Folge zu Boden fallen. Dabei riss er diese gewaltsam zu Boden, wodurch die Beamtin ebenfalls verletzt wurde. Der 25-jährige Wolfsberger blieb unverletzt und wurde anschließend in den Arrest der Polizeiinspektion Wolfsberg gebracht. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete in der Folge die Einlieferung des Mannes wegen Tatbegehungs- und Fluchtgefahr in die Justizanstalt Klagenfurt an. Er wurde u.a. wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.