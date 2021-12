Die Türen der neuen Selbstbedienungshütte von Familie Mattl aus Preims stehen rund um die Uhr offen.

PREIMS. Die Familie Mattl vulgo Raffler aus Preims ist für ihre Fleischwaren wohl im ganzen Tal bekannt: Seit Anfang Dezember gibt es ihre Schmankerln und jene von weiteren regionalen Produzenten in der neuen Selbstbedienungshütte in Preims 23. Vor allem heimische Spezialitäten to go und klein, aber fein abgepackte Produkte zählen zum Sortiment der "Preimser Jausenbox", die Inhaberin Monika Mattl mit ihrer Familie betreibt. Der Container liegt direkt an der Straße, Parkmöglichkeiten sind gegeben. Der Container ist durchgehend geöffnet.

Praktische "Jausenbox"

"Wir sehen vor allem im Winter- und Sommertourismus eine Chance. Die Nähe zum Klippitztörl, wo Wintersportler und Sommergäste in den Hütten zu Gast sind, ist gegeben", erklärt Schwiegertochter Anna Mattl. Insbesondere Urlauber würden sich an den regionalen Köstlichkeiten erfreuen, aber natürlich auch zahlreiche Einheimische: "Ein Joghurt oder Zuckerreingal als Stärkung am Weg ins Tal erfreut vermutlich jeden." Die 7,5 Quadratmeter große "Preimser Jausenbox" bietet ein vielfältiges Sortiment und befindet sich etwa zwei Kilometer nach dem Preimser Wirt in Richtung Klippitztörl – beim Hof der Familie Mattl.

Breit gefächertes Angebot

Neben Speck, Trockenwürsten, Leberkäse und Co. aus der Produktion von Familie Mattl liefern Bauern aus der Umgebung weitere Produkte. Anna Mattl meint: "Im Moment haben wir Milch, Joghurt, Käse, Aufstriche, Brot, süßes Gebäck, Eier, Honig, Nudel, Suppeneinlagen und vieles mehr im Angebot." Jeden Freitag wird frisches Brot und Gebäck geliefert – bei süßen Backwaren wechselt sich das Sortiment wöchentlich ab. "Man kann dies auch vorbestellen", fügt Anna Mattl hinzu.

Specials angedacht

Da sich neben Kühlschränken und Regalen auch ein Gefrierschrank in der "Preimser Jausenbox" befindet, können Tiefkühlprodukte erworben werden: Schweine- und Rindfleisch sowie Wild ist darin enthalten. "Mein Mann überlegt auch, künftig einige Wild-Specials zu bieten. Erweiterungen des Sortiments sind somit angedacht", verrät Anna Mattl.