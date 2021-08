Der Schwimmverein "Happy Hippos Liezen" organisiert bereits zum vierten Mal ein 6-Stunden-Benefizschwimmen. "Corona machte dem Verein zwar einen Strich durch die Rechnung und so kann der Bewerb nicht wie gewohnt im Alpenbad Liezen stattfinden, aber eine neuerliche Absage wie im Vorjahr kam für uns nicht in Frage und so findet das Benefizschwimmen heuer erstmals als "virtual challenge" statt", so Martina Traisch.

Für den guten Zweck sammeln

Und weiter: "Virtual Challenge bedeutet, dass jeder ortsunabhängig im Zeitraum vom 2. bis 15. August für sich selbst oder in einer Staffel schwimmt und so Längen für den guten Zweck sammelt. Pro geschwommener Länge kommen 5 Cent in den Spendentopf. Die erschwommenen Spenden kommen dem 30-jährigen Jürgen Komar aus Liezen zugute, welcher an dem Aicardi-Goutiere-Syndrom leidet. Damit können wir beitragen, hilfreiche Therapien wie zum Beispiel Therapie am Pferd, Musiktherapie, Ergo-Therapie etc. zu finanzieren, welche von der Krankenkasse nicht oder nur teilweise unterstützt werden".

Jeder kann mitmachen

"Unser Benefizschwimmen richtet sich an alle, die gerne schwimmen. Es ist vollkommen egal, ob man Hobbyschwimmer, Triathlet oder Brustschwimmer ist, jeder ist willkommen und jeder kann so viel schwimmen, wie er mag. Es ist auch in Ordnung, wenn man nur einige Längen oder einige Minuten schwimmt", sagt Martina Traisch.

Anmeldung und Infos

Anmelden kann man sich per Email an: happyhippos.liezen@gmx.at. Auch auf der Facebookseite des "Happy Hippos-Schwimmvereins Liezen" findet man dazu Informationen.

Geschwommen wird in einem 25-Meter-Becken eigener Wahl. Falls kein 25-Meter-Becken zur Verfügung steht, müssen die geschwommenen Längen auf 25 Meter Längen umgerechnet werden. Die 6 Stunden müssen nicht auf einmal absolviert werden, sondern können auf bis zu sechs Tage aufgeteilt werden. Die geschwommenen Längen können mit einer Sportuhr aufgezeichnet oder ganz einfach (ehrlich) mitgezählt werden. Bei Staffelteilnahme teilen sich die Schwimmer die 6 Stunden individuell auf. Zum Beispiel bei einer 3er Staffel schwimmt jeder 2 Stunden. Die Anzahl der 25-Meter-Längen und die Schwimmzeit werden anschließend per Email an happyhippos.liezen@gmx.at übermittelt. "Wir würden uns freuen, wenn auch ein paar Fotos mitgeschickt werden, welche wir auf unserer Facebook- und Instagramseite posten dürfen", so Martina Traisch.

Siegerpräsente



Die ersten drei Einzelschwimmer und die ersten drei Staffeln erhalten kleine Siegerpräsente. Unter allen Teilnehmern werden Sachpreise verlost. Anmeldegebühr: Einzel: 15 Euro, Staffel: (2-4 Schwimmer) je Person 12 Euro. Als kleines Dankeschön erhält jeder Teilnehmer nach eingegangener Anmeldegebühr eine „6h-Benefizschwimmen-Badehaube“ zugeschickt.

Bankverbindung für die Anmeldegebühr: Happy Hippos – Schwimmverein Liezen, IBAN: AT66 2081 5000 4204 2143, BIC: STSPAT2GXX