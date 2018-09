Steirischer Bodensee in Aich-Gössenberg

07.09.2018, 21:15 Uhr

Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen jeglicher Art: von Familienwanderungen rund um den Bodensee über gemütliche Bergtouren (zB bis zur Hans-Wödl-Hütte am Hüttensee) bis hin zu alpinen Herausforderungen (zB Hochwildstelle oder Höchstein).Der kristallklare Bergsee ist umgeben von einigen der schönsten Gipfel der Schladminger Tauern (z.B. Hochwildstelle und Höchstein) und zählt zu den Top-Ausflugszielen und schönsten Plätzen des Ennstales.Wer es lieber gemütlich angeht, kann sich die Berge rund um den Bodensee bei einer gemütlichen Ruderboottour ansehen. Keine Bademöglichkeit!Gehzeiten ab Parkplatz:20 Minuten ebener Fußweg zum Steirischen Bodensee15 Minuten Bodensee-Rundweg100 Minuten Wasserfallsteig mit Rundweg um den See100 Minuten Aufstieg zur Hans-Wödl-Hütte

Einkehrmöglichkeiten:Seewigtal Stüberl am Parkplatz Steirischer Bodensee – Daniel Mairamhof – Tel.: +43 (0) 3686/20114Gasthof Forellenhof direkt am Steirischen Bodensee – Fam. Fink – Tel.: +43 (0) 3686/4697Hans-Wödl-Hütte am Hüttensee (1528 m) – Sepp Schweiger – Tel.: +43 (0) 664/76 38 908Zauneralm - 1 km entlang der Mautstraße - Thomas Fuchs - Tel.: +43 (0) 664/18 311 55Mautpflichtige Straße:Preis pro Person: € 3,30Preis pro Kind: € 1,50Preis ermäßigt - Busgruppe: € 2,40